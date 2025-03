Siemens: développe son projet Industrial Copilot avec l'IA information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Siemens annonce un développement de son projet Industrial Copilot avec une nouvelle offre de maintenance générée par l'IA.



La solution générative alimentée par l'IA prendra en charge chaque étape du cycle de maintenance, de la réparation et de la prévention à la prédiction et à l'optimisation annonce le groupe.



L'assistant alimenté par l'IA permet par exemple aux équipes d'ingénierie d'accélérer ainsi la génération de code SCL d'environ 60 % tout en minimisant les erreurs et en réduisant le besoin de connaissances spécialisées. 'Cela réduit le temps de développement et augmente la qualité et la productivité à long terme' souligne le groupe.



' En étendant nos solutions de maintenance, nous permettons aux industries de réagir aux stratégies de maintenance proactive et d'améliorer l'efficacité et la résilience dans un paysage industriel de plus en plus complexe' a déclaré Margherita Adragna, DG Customer Services chez Siemens Digital Industries.





Valeurs associées SIEMENS 226,200 EUR XETRA -1,16%