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Siemens : de retour au contact du plancher des 140,75E du 23 janvier
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 14:25

Siemens poursuit le pullback amorcé sous 158,5E : le titre est de retour au contact du plancher des 140,75E du 23 janvier.
Une cassure de ce seuil préfigurerait un comblement du "gap" des 133,3E du 21 janvier dernier, puis une accélération en direction des 123,5E, l'ex résistance du 10 décembre, et possiblement de 115E.

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1 commentaire

  • 15:49

    Titre et article complètement farfelus ! Vous parlez surement d'une autre action que Siemens qui est autour de 200 Euros et non à 140!

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