Clôture des 26e Rencontres d’Aix : 14 engagements pour une présidentielle des idées et de l’action

Les rencontres d'Aix.

Aix-en-Provence, le 4 juillet 2026 – Après trois jours de débats réunissant près de 10 000 participants, 480 intervenants, 55 pays et 90 sessions, la 26e édition des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence se conclut par un appel à l'action. À l'heure où les repères vacillent, le Cercle des économistes refuse le fatalisme et propose 14 engagements concrets, issus des échanges de ces journées aixoises. Trois jours autour de trois axes, avec l'ambition de nourrir avec exigence le débat présidentiel de 2027.

« Nous vivons un basculement inédit, à la fois climatique, démographique et technologique. Dans ce contexte, qui inquiète et nourrit les radicalités, il devient essentiel de remettre les idées et l'action au cœur du débat public. Les 14 engagements que nous portons constituent une feuille de route tendue à tous ceux qui auront le courage de la reprendre pour 2027 », commente Jean-Hervé Lorenzi, Président des Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence.

Trois axes d'engagement pour 2027

Pendant trois jours, économistes, chercheurs, responsables politiques, dirigeants d'entreprises, représentants d'institutions internationales, acteurs associatifs et jeunes venus du monde entier ont confronté leurs visions autour d'une même conviction : face à un monde qui perd ses repères, le débat d'idées demeure notre meilleur levier d'action.

Nourri par ces échanges, le Cercle des économistes propose une feuille de route avec des idées neuves, capables de redonner des perspectives aux jeunes, de rénover la coopération internationale et européenne, et de nous remettre sur le chemin du progrès.

Redonner un pouvoir d'agir à la jeunesse

Parce qu'une société où les trajectoires sont déterminées à la naissance ne peut plus répondre aux attentes de sa jeunesse, le Cercle des économistes propose :

Une dotation « Top Départ » de 10 000 € à la majorité ; Un Pacte national pour réamarrer les NEETs ; Des passerelles entre les filières générales, professionnelles et technologiques ; Un quota de 50 % de jeunes au CESE.

Rénover la coopération européenne et internationale

Face au retour des rapports de puissance, le Cercle appelle à construire une Europe plus stratégique et plus ambitieuse avec plusieurs mesures :

Une conférence internationale en format G20 élargi, incluant les nouvelles institutions multilatérales du Sud global ; Un soutien massif à l'investissement en Afrique ; Une Europe de spécialistes stratégiques, en désignant pour chaque filière d'avenir un pays fer de lance ; Un Erasmus des savoir-faire pour les étudiants en formations techniques ; La mise en place d'un label PILOT (Programme for Industrial Leaders of Tomorrow) ; L'Europe des volontaires : faciliter les coopérations renforcées entre groupes d'États membres.

Faire du progrès un projet collectif

Relancer l'innovation suppose d'investir davantage dans les talents, la science et les transitions. Le Cercle des économistes appelle à :

Garantir davantage les investissements à risque vers les technologies stratégiques ; Replacer les mathématiques au cœur du parcours scolaire ; Instaurer le congé « Réflexion carrière » pour accompagner le droit au changement de parcours tout au long de la vie ; Rendre la planification écologique effective sous la responsabilité directe du Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan.

Des idées à l'action

À travers ces 14 engagements, le Cercle des économistes entend désormais poursuivre les échanges des Rencontres dans l'espace public et offrir aux futurs candidats à l'élection présidentielle des pistes concrètes pour répondre aux grands défis économiques, sociaux et géopolitiques de notre époque.

A voir : les 90 conférences en replay