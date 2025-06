Siemens: crée un jumeau numérique de l'Opéra de Bavière information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir développé un jumeau numérique du Théâtre national de Munich.



Ce modèle acoustique 3D permet de simuler divers effets sonores, configurations de scène et positions d'orchestre, offrant ainsi aux musiciens et metteurs en scène une évaluation précise de l'acoustique avant toute répétition.



L'application Sound of Science, lancée au Festival de Salzbourg en 2024, est enrichie pour le Festival d'Opéra de Munich avec de nouveaux scénarios acoustiques, incluant pour la première fois une partie vocale interprétée par la soprano Emilie Sierra.



Basée sur la technologie Siemens Simcenter, la solution utilise des mesures d'impulsions et la modélisation par ray tracing pour simuler la propagation sonore.



L'application n'est pas commercialisée à ce jour.





