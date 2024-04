Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: contrat sur le réseau ferroviaire finlandais information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce qu'il a été chargé de moderniser la première section du réseau ferroviaire finlandais dans le cadre du ' projet Digirail ' du gouvernement finlandais, qui implique la rénovation du système de contrôle des trains du pays.



Le contrat a été récemment attribué et comprend l'installation du système européen de contrôle des trains ' ETCS L2' et du système de détection de train hybride [HTD] pour la première fois en Finlande sur le tronçon de 191 kilomètres entre Lielahti et Rauma-Pori.



Le nouveau système de contrôle des trains vise à augmenter la capacité du réseau, à améliorer la ponctualité, à minimiser les perturbations et à améliorer la sécurité de l'exploitation.



Il ouvrira la voie à un réseau ferroviaire plus durable, efficace et sûr et devrait être en service commercial d'ici 2027.







