Siemens: contrat pour la liaison ferroviaire Abu Dhabi-Oman

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility, en collaboration avec son partenaire du consortium Hassan Allam Construction, annonce avoir remporté un contrat autour de la liaison ferroviaire reliant Abu Dhabi (Émirats arabes unis) à Sohar, dans le Sultanat d'Oman.



Le contrat a été attribué par Oman-Etihad Rail, une coentreprise détenue conjointement par Oman et les Emirats arabas unis afin d'assurer la fourniture de ce réseau.



Concrètement, Siemens Mobility et Hassan Allam Construction assureront la conception, la construction et l'intégration des systèmes de signalisation, de télécommunications et d'alimentation électrique ETCS niveau 2 sur la liaison ferroviaire Abu Dhabi-Sohar, longue de 303 kilomètres.



La section du réseau dans le Sultanat d'Oman constituera le premier système ferroviaire à être livré dans l'histoire du Sultanat d'Oman.





