Siemens:contrat de maintenance pour le métro de Kuala Lumpur information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility fait savoir que SMH Rail lui a attribué le contrat d'assistance technique et de fourniture de pièces de rechange pour la ligne de métro MRT du Klang Valley à Kuala Lumpur.



Ce contrat de maintenance, prévu après huit ans d'exploitation, s'étend sur 40 mois et comprend la fourniture de composants, la supervision technique et la formation du personnel.



Cette opération renforcera la présence de Siemens en Malaisie après son implication dans la ligne MRT Sungai Buloh-Kajang.







