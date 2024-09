Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: contrat avec Beacon pour l'achat de locomotives information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 16:18









(CercleFinance.com) - Beacon et Siemens Mobility ont signé un important accord-cadre portant sur la livraison de locomotives multi-systèmes Vectron, avec un contrat initial de 25 unités.



Les nouvelles locomotives Vectron, d'une puissance de 6,4 MW, viendront compléter la flotte existante de Beacon.



Avec cette nouvelle commande, Beacon porte son parc de Vectron en Europe continentale à plus de 180 locomotives.



Ces locomotives seront produites dans l'usine Siemens Mobility de Munich-Allach.





