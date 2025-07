Siemens: collaboration avec Microsoft dans l'IoT du bâtiment information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi qu'il allait s'associer à Microsoft en vue d'améliorer l'interopérabilité de leurs technologies en matière d'Internet des objets (IoT) destinée aux bâtiments.



Les deux partenaires expliquent que leur initiative vise à connecter plus efficacement les équipements techniques des bâtiments - comme les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation - aux plateformes numériques permettant une meilleure gestion des données.



Concrètement, il est prévu que 'Building X', la suite logicielle de Siemens dédiée à la neutralité carbone des bâtiments, intègre les fonctionnalités d'Azure IoT Operations, la plateforme 'cloud' de Microsoft.



L'objectif est de rendre les données issues des immeubles (température, qualité de l'air, pression, etc.) plus facilement accessibles et exploitables par les grandes entreprises.



Les bâtiments commerciaux, les centres de données et les établissements d'enseignement supérieur pourront ainsi mieux surveiller et optimiser leur consommation énergétique et l'utilisation de leurs espaces.



Grâce à l'automatisation de la collecte et de l'analyse des données, les clients pourront même créer leurs propres cas d'usage, comme le suivi énergétique ou l'optimisation des surfaces.



Il est prévu que le partenariat se base sur deux standards ouverts reconnus dans l'industrie, à savoir le Web of Things (WoT) du W3C et l'OPC UA pour la communication des données vers le cloud, deux organismes dont Siemens et Microsoft sont tous deux membres actifs.



Le lancement commercial de cette interopérabilité entre Building X et Azure IoT Operations est prévu pour la seconde moitié de 2025.





