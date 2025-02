Siemens: cession d'actions Siemens Healthineers information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi soir avoir cédé 26,5 millions d'actions de sa filiale d'imagerie médicale Siemens Healthineers pour un montant total de l'ordre de 1,45 milliard d'euros.



Dans son communiqué, le géant industriel allemand précise que les titres ont été cédés à des investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé accéléré.



Suite à cette opération, le groupe détiendra encore 823,5 millions d'actions ordinaires de Siemens Healthineers, soit l'équivalent de 73% du capital.



Siemens ne dévoile pas le prix unitaire auquel a été réalisée l'opération, mais les informations qu'il fournit laissent apparaître un cours théorique de 54,7 euros, soit une décote de 2,8% par rapport au cours de clôture de l'action hier soir (56,3 euros).



Vers 11h00, Siemens Healthineers grignotait malgré tout 0,4% sur l'indice DAX. Depuis son point bas du début du mois de novembre, le titre avait repris plus de 13% de sa valeur.



Le titre Siemens progressait quant à lui de 1,8%, signant l'une des meilleures performances du DAX ce jeudi matin.





