Siemens-Bénéfice inférieur aux attentes au T2, contexte géopolitique "exigeant"

par John Revill

Siemens SIEGn.DE a fait état mercredi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, malgré une hausse des commandes futures, le groupe d'ingénierie allemand citant un contexte géopolitique "très exigeant".

Le fabricant de trains et de logiciels industriels a affiché un chiffre d'affaires stable à 19,76 milliards d'euros pour le trimestre clos fin mars, en-dessous des prévisions de 20,14 milliards d'euros des analystes, selon un consensus compilé par le groupe.

Le résultat industriel a reculé de 8% à 2,97 milliards d'euros, manquant les prévisions de 3,046 milliards d'euros. Siemens a comptabilisé une plus-value de 300 millions d'euros liée à la vente de son activité de câblage l'année dernière, ce qui a également entraîné une baisse des marges bénéficiaires.

Le bénéfice net a reculé à 2,24 milliards d'euros, dépassant les prévisions de 2,13 milliards d'euros, tandis que les commandes ont augmenté de 11%.

Les résultats de Siemens, un fournisseur clé de l'industrie et des infrastructures, sont considérés comme un indicateur de la santé de l'économie mondiale dans son ensemble.

"Nous avons réalisé un deuxième trimestre fructueux malgré un environnement géopolitique qui reste très exigeant", a déclaré le président du directoire Roland Busch.

Au cours du trimestre, les commandes de l'entreprise ont augmenté plus que prévu, progressant de 11% grâce à une forte croissance dans ses trois principaux secteurs d'activité.

Siemens a indiqué constater une amélioration de la conjoncture dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, ainsi qu'une demande de la part des utilisateurs de bâtiments industriels, des centres de données et des services publics.

Le groupe a déclaré qu'il tablait toujours sur une croissance comparable de son chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% et qu'elle comptait enregistrer plus de commandes qu'elle n'en livrerait pour son exercice 2026.

(Rédigé par John Revill; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)