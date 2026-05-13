Siemens AG rate les attentes mais rassure avec ses commandes
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:38
Siemens AG a publié mercredi des résultats inférieurs aux attentes pour son deuxième trimestre comptable, dans un environnement géopolitique jugé "très exigeant" par le groupe allemand.
Le chiffre d'affaires est resté stable à 19,76 MdsEUR, sous le consensus fourni par la société, qui tablait sur 20,14 MdsEUR. Le bénéfice industriel a reculé de 8%, légèrement inférieur aux attentes aussi.
Cette baisse s'explique en partie par une base de comparaison défavorable. L'an dernier, Siemens avait bénéficié d'un gain de 300 MEUR lié à la cession de ses activités de câblage. Le bénéfice net atteint toutefois 2,24 MdsEUR, au-dessus des prévisions.
Les commandes tirées par les centres de données
Le principal point positif vient des commandes, qui sont en hausse de 11% sur le trimestre. Cette progression dépasse les attentes, notamment grâce à la forte demande dans les infrastructures intelligentes. Les commandes liées aux centres de données ont particulièrement soutenu la division Smart Infrastructure.
La division Digital Industries affiche une dynamique plus contrastée, avec des commandes légèrement supérieures aux attentes mais une croissance jugée plus modérée en Chine. Siemens note en revanche une amélioration dans l'électronique et les semi-conducteurs, et une forte demande des centres de données. Cela permet au groupe de confirmer ses objectifs annuels, avec une croissance du CA toujours attendue entre 6 et 8% et un ratio commandes/facturations supérieur à 1.
En parallèle, Siemens a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6 MdsEUR sur une période maximale de 5 ans. Une annonce jugée positive par les analystes, même si certains estiment que le titre intègre déjà une grande partie des bonnes nouvelles.
A l'ouverture de la Bourse de Francfort, le titre reculait de 1%, mais il est repassé dans le vert par la suite.
Valeurs associées
|265,600 EUR
|XETRA
|+0,38%
A lire aussi
-
En pleine tempête, le gouvernement du Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à dévoiler ses priorités législatives mercredi lors du traditionnel discours du trône, prononcé par le roi Charles III à Westminster lors d'une fastueuse cérémonie. Rituel ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mercredi matin, temporisant après quatre jours de baisse ayant ramené l'indice du CAC 40 sous le seuil des 8.000 points. Les investisseurs restent tiraillés entre les résultats du jour et les perspectives moroses. ... Lire la suite
-
Nissan a enregistré une perte de 2,88 milliards d'euros sur son exercice 2025-2026, mais alors qu'il poursuit ses douloureux efforts de restructuration, il s'attend à redevenir modestement bénéficiaire sur l'exercice en cours. Sur l'exercice achevé fin mars, le ... Lire la suite
-
Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes. "C'est avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 969,86
|-0,13%
|0,704
|-11,67%
|154,8
|+6,98%
|107,52
|-0,16%
|2,57
|+1,58%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer