Siemens: acquisition d'un leader de logiciels de R&D information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé la finalisation de l'acquisition de Dotmatics, éditeur leader de logiciels de R&D pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards de dollars.



Suite à cette transaction, Dotmatics intégrera l'activité Digital Industries Software de Siemens.



L'acquisition est une autre étape importante du programme ONE Tech Company de Siemens, qui élargit les offres de Siemens dans le secteur des sciences de la vie avec une orientation client plus forte, des innovations plus rapides et une croissance rentable plus élevée.



'Avec Dotmatics, nous construisons une nouvelle ère d'innovation dans les sciences de la vie. De la recherche à la production, nous créons un fil numérique unique de bout en bout : Nous combinons l'intelligence scientifique de Dotmatics avec nos technologies d'IA industrielle et nos jumeaux numériques ', a déclaré Roland Busch, président-directeur général de Siemens AG.





