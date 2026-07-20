Siemens achève son nouveau campus d'Erlangen

Avec l'inauguration des bâtiments du module 8, Siemens annonce l'achèvement de son campus Siemens Erlangen, qui regroupe tous les sites de l'entreprise à Nuremberg et dans ses environs. Il s'agit de l'un des plus grands projets de transformation de son histoire récente.

Le campus Siemens Erlangen permettra de rassembler des personnes et des expertises de toutes les unités de Siemens en un seul lieu et de renforcer leur collaboration, conformément à la stratégie ONE Tech du groupe allemand d'équipements électroniques et électrotechniques.

Toutes les divisions opérationnelles de Siemens sont représentées sur le site, notamment Siemens Foundational Technologies (qui mène des activités de recherche) et Siemens Professional Education (qui dispense des formations).

Depuis 2014, Siemens a investi environ 1 MdEUR dans le campus, où environ 16 000 personnes de la grande région métropolitaine de Nuremberg travaillent aujourd'hui pour le groupe. Au total, 18 bâtiments, dont un laboratoire, ont été construits dans le cadre du projet.

Le projet a été piloté par Siemens Real Estate, la division immobilière du groupe, et est désormais considéré comme un modèle de transformation d'anciens sites industriels et de recherche en quartiers urbains ouverts et durables.