Siemens: accord pour le développement de l'hydrogène 12/02/2025









(CercleFinance.com) - Siemens annonce la signature d'un protocole d'accord avec Guofu Hydrogen et RCT GH Hydrogen pour développer la chaîne de valeur de l'hydrogène.



Siemens devient ainsi fournisseur et partenaire technologique privilégié de Guofu Hydrogen pour l'ingénierie et la fabrication d'électrolyseurs, ainsi que l'équipement d'usines de production en Allemagne.



RCT GH Hydrogen assurera la conception et la construction des installations tandis que Siemens apportera son expertise en automatisation, numérisation et cybersécurité via Siemens Xcelerator.



Le partenariat vise à établir un écosystème mondial pour accélérer l'innovation et la standardisation de l'hydrogène vert.







