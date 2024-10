Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: a reçu une commande pour 50 locomotives information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - Green Mobility Partners, un nouvel acteur basé à Vienne dans le secteur européen de la location longue durée de locomotives, a passé une commande de 50 locomotives auprès de Siemens Mobility. Le contrat comprend l'achat de huit locomotives Vectron MS ainsi que l'assistance dans la zone de service.



Les locomotives Vectron ont une puissance maximale de 6,4 MW et une vitesse de pointe de 200 km/h.



Les nouvelles locomotives sont produites dans l'usine Siemens Mobility de Munich-Allach, les châssis provenant du centre de Graz.



Andre Rodenbeck, directeur général de Rolling Stock Siemens Mobility : ' Avec Green Mobility Partners, la famille des opérateurs Vectron continue de s'agrandir. Le Vectron MS est homologué dans plus de 20 pays et constitue la norme pour les déplacements transfrontaliers en Europe sur tous les corridors ferroviaires '.





Valeurs associées SIEMENS 185,40 EUR XETRA +0,61%