Siemens : -4,5% vers 60,6E, retombe sur ses niveaux du 24/01 information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 17:43









(CercleFinance.com) - Siemens corrige de -4,5% vers 60,6E et retombe sur ses niveaux du 24/01 (ex-zénith historique).

Le titre vient pratiquement de tripler de valeur depuis le 9 septembre dernier (23/64,56E) et le premier support un peu 'solide' se dessine vers 54E (support oblique moyen terme, niveau pivot depuis le 6 janvier).

Le palier de soutien suivant se dessine vers 48,5E (plancher du 27 janvier).





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 60,66 EUR XETRA -4,74%