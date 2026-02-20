Siegfried Holding, les objectifs 2026 sont sanctionnés
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 11:55
En 2025, la société suisse spécialisée dans les sciences de la vie, active dans la fabrication primaire et secondaire de médicaments a vu ses ventes nettes augmenter de 2,6%, à 1,328 milliard de francs suisses. Dans le détail, l'activité Drug Substances (substances actives) a généré des revenus de 916,3 millions de francs suisses, et celles des Drug Products (produits finis) 411,6 millions de francs suisses.
De son côté, l'Ebitda core s'est amélioré de 9,3%, à 312,3 millions de francs suisses, correspondant à une marge de 23,5%, contre 22,1% en 2024.
Pour l'exercice 2026, Siegfried Holding vise une croissance dans le bas de la fourchette à un chiffre avec une marge Ebitda supérieure à 23%. La division Drug Products est attendue en progression dans le haut d'une fourchette à un chiffre, tandis que pour les Drug Substances, la hausse devrait être dans le bas d'une fourchette à un chiffre en raison d'un contrat en attente de confirmation finale.
Pour Baader Europe, l'exercice 2025 confirme la capacité de la société à défendre structurellement et accroître progressivement sa rentabilité. Le manque à gagner sur le chiffre d'affaires en 2025 a été plus que compensé par une rentabilité supérieure aux attentes. Les analystes sont à accumuler en visant 113,70 francs suisses.
Chez Jefferies, les résultats 2025 sont solides, mais le point d'attention majeur est la prévision pour 2026, qui est inférieure aux attentes en raison de l'incertitude entourant un contrat avec un client de la division Drug Substances.
De leur côté, les analystes de Stifel estiment que les comptes 2025 sont globalement en ligne avec les attentes, mais ils pensent que les estimations du consensus pourraient devoir être révisées à la baisse. L'avis est à conserver en visant 90 francs suisses.
Valeurs associées
|82,500 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-8,33%
A lire aussi
-
Intelligence artificielle : les États-Unis ne veulent pas entendre parler d'une gouvernance mondiale
L'émissaire américain au sommet de l'IA a appelé à rejeter "les obsessions idéologiques axées sur les risques". Les États-Unis rejettent "totalement" toute gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle (IA), estimant que la "bureaucratie" empêcherait son ... Lire la suite
-
Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis. Des experts estiment toutefois que la portée de ... Lire la suite
-
Des fidèles musulmans rejoignent la vieille ville de Jérusalem en passant par la porte de Damas pour accomplir les premières grandes prières du vendredi du ramadan sur l'esplanade des Mosquées. IMAGES
-
Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer