Siebert Williams initie la couverture de CNX Resources avec 'hold'

15 septembre - ** La société de courtage Siebert Williams initie une couverture sur le producteur de gaz naturel CNX Resources CNX.N avec la note "hold"

** Le nouvel objectif de prix de 32 $ représente une hausse de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action de 30,03 $

** La société de courtage indique que CNX a une envergure importante dans les Appalaches, fournissant des décennies d'inventaire de schiste au rythme actuel

** Cependant, la hausse à long terme provient principalement de la formation de gaz sec en profondeur d'Utica, dit-elle

** La société ajoute que CNX est la société la plus couverte dans sa couverture, avec sa position actuellement sous l'eau

** "La couverture garantit que la direction exécute son plan, mais elle limite la hausse de la configuration haussière du gaz naturel à l'avenir" - courtage

** Malgré l'importance du flux de trésorerie disponible et des rendements du capital, ce risque peut placer CNX du côté court d'une paire de transactions sur le ruban constructif du gaz naturel - courtage

** La note moyenne de 14 courtiers est "hold"; l'objectif de prix médian est de 32 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 18,1 % depuis le début de l'année