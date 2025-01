Sidetrade: progression de 26% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Sidetrade affiche un chiffre d'affaires annuel de 55 millions d'euros pour 2024, représentant une progression de 26%, dont 16% à périmètre comparable (excluant l'acquisition de SHS Viveon finalisée en juin 2024), 'soulignant une dynamique interne solide'.



Sur l'exercice, les nouveaux contrats représentent 6,53 millions d'euros d'abonnements en base annuelle (New ARR), en hausse de 6%, et 6,2 millions de prestations de services, soit une croissance de 21%.



'Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà', ajoute Olivier Novasque, le PDG de la société d'applications 'Order-to-Cash' basé sur l'IA.





Valeurs associées SIDETRADE 239,00 EUR Euronext Paris +1,70%