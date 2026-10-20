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Sidetrade, nouveau record de prises de commandes
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 17:47

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Le spécialiste de l'IA native appliquée à l'Order-to-Cash a publié une performance commerciale historique pour le troisième trimestre 2026. Portée par le succès de ses solutions d'IA agentique et son expansion internationale, l'entreprise franchit de nouveaux jalons.

Malgré une période habituellement peu dynamique, Sidetrade a enregistré 2,60 millions d'euros de nouveaux abonnements annuels récurrents (ARR) au troisième trimestre 2026, soit un chiffre multiplié par 4,5 sur un an ( 348%). Ce trimestre s'impose comme le deuxième meilleur de l'histoire de la société, juste derrière le deuxième trimestre 2026 (3,11 millions d'euros).

Sur les neuf premiers mois de 2026, les nouveaux ARR ont atteint 7,76 millions d'euros ( 157% par rapport à la même période en 2025). Ce montant dépasse déjà de 81% le total de l'exercice 2025 et de 19% le précédent record annuel de 2024.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires global de Sidetrade a progressé de 22% pour atteindre 18,4 millions d'euros, soutenu par une hausse de 24% des revenus d'abonnements (dont 72% sont réalisés hors de France).

En outre, signe de la confiance des clients, la durée moyenne d'engagement initial des contrats signés sur la période de juillet à septembre a atteint un sommet de 56,2 mois, contre 49,2 mois un an plus tôt. La montée en puissance de ces nouveaux engagements contractuels viendra renforcer le chiffre d'affaires du groupe à partir de 2027, au rythme des déploiements.

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