Sidetrade nomme Axelle de Faÿ directrice expérience client, Frédéric Dupont-Aldiolan DRH

* Sidetrade nomme Axelle de Faÿ Chief Customer Experience Officer dans le cadre du plan O2C Intelligence 2030 visant une transformation « AI-native ». * De Faÿ revient chez Sidetrade après 13 ans au sein du groupe, puis plus de dix ans chez Salesforce où elle a dirigé Customer Success et des programmes de transformation à grande échelle en EMEA et sur des marchés émergents. * Son mandat porte sur fusion Customer Success, Professional Services, IT Support au sein d’une direction Customer Experience orientée déploiement d’agents IA auprès des clients. * Frédéric Dupont-Aldiolan est nommé Chief Human Resources Officer, après avoir été Chief Services Officer ; il cumule 18 ans au sein des opérations de Sidetrade. * Il pilotera la refonte organisationnelle liée aux agents IA, incluant redéfinition des rôles, programme de requalification interne, cadres de gouvernance pour déploiements multi-régions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SideTrade SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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