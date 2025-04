Sidetrade: le titre se replie, début d'année jugé 'timide' information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le titre Sidetrade recule de plus de 4% mercredi à la Bourse de Paris suite à la présentation par le spécialiste de la transformation des opérations financières d'un début d'année jugé 'timide' par les analystes.



Au cours du premier trimestre, le groupe a engrangé plus de 2,7 millions d'euros de prises de commandes soit une baisse de 30% par rapport aux quatre millions enregistrés au premier trimestre 2024.



Dans un communiqué, Sidetrade rappelle que le premier trimestre 2024 constituait une base de comparaison extrêmement élevée avec une croissance à trois chiffres de 117%, proche du record historique inscrit par la société (4,1 millions).



Son chiffre d'affaires atteint 14,3 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 22%, dont une croissance de 26% pour les revenus issus des abonnements récurrents 'SaaS'.



Olivier Novasque, le PDG de Sidetrade, évoque un début d'année marqué par un climat économique incertain, en particulier aux Etats-Unis, où les donneurs d'ordres font preuve d'attentisme.



Malgré ce climat d'incertitude, la société confirme viser sur une croissance à deux chiffres de ses ventes en 2025.





Valeurs associées SIDETRADE 226,3500 EUR Euronext Paris -3,68%