Sidetrade grimpe en Bourse après de bons résultats semestriels
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:10
Vers 10h30, l'action du spécialiste des paiements inter-entreprise gagnait 10%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien.
Le groupe a fait état hier soir d'un résultat opérationnel (Ebitda) en hausse de 33% à 5,6 millions d'euros, pour une marge d'exploitation 'record' représentant 16% du chiffre d'affaires.
Déjà publié au mois de juillet, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 29,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 19% à taux de change constant (+18% en données publiées).
'Dans un contexte macroéconomique adverse, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, Sidetrade a réussi à maintenir, au cours de ce semestre, une trajectoire de croissance assortie d'un très haut niveau de profitabilité, illustrant une fois de plus la solidité de son modèle', a souligné Olivier Novasque, le PDG et fondateur de l'entreprise.
Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent des résultats semestriels 'de très belle facture'.
Mettant en évidence une trésorerie brute de 27,2 millions d'euros, en progression de deux millions d'euros ainsi qu'endettement financier limité de 6,8 millions d'euros, Sidetrade assure disposer d'une flexibilité pour financer ses investissements et soutenir son expansion, sans toutefois dévoiler des objectifs financiers chiffrés.
Introduite à 12,50 euros en 2005, l'action Sidetrade a été multipliée par près de vingt ces 20 dernières années, représentant une performance boursière de l'ordre de +1800%, soit plus de 12 fois celle du CAC Small sur la période.
