Sidetrade franchit un cap avec Briarwood
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:53

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash annonce que Briarwood Chase Management détient désormais plus de 10% de son capital.

Basée à New York, Briarwood Chase Management cible des entreprises affichant un fort potentiel de croissance et des avantages concurrentiels durables.

Après avoir franchi le seuil de 5% à la fin de l'exercice 2024, le fonds a renforcé sa position en acquérant de nouvelles actions Sidetrade via son véhicule Briarwood Capital Partners LP.

Briarwood estime que Sidetrade, portée par la vision stratégique de sa direction, dispose d'un positionnement unique pour s'imposer comme un leader des solutions AI-native dans l'Order-to-Cash.

Le fonds met notamment en avant le Data Lake propriétaire du groupe, constitué à partir de données clients exploitées de manière anonymisée dans un environnement hautement sécurisé.

Il souligne également la visibilité offerte par les contrats pluriannuels, d'une durée moyenne de 3 à 4 ans, qui constituent un atout en matière de rétention face à la concurrence.

En 2025, Sidetrade affirme avoir franchi une nouvelle étape en passant d'une IA prédictive à une IA autonome. Le groupe a lancé un agent d'IA dédié aux relances, capable d'interagir par téléphone avec les débiteurs, de qualifier les factures et d'exécuter des actions de recouvrement sans intervention humaine.
Dans un marché du logiciel où de nombreuses offres dites " IA-powered " se limitent à l'ajout de fonctionnalités, Sidetrade met en avant le déploiement d'agents véritablement autonomes, intégrés au coeur des workflows Order-to-Cash.

Valeurs associées

SIDETRADE
115,0000 EUR Euronext Paris +1,32%
