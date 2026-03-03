Sidetrade franchit un cap avec Briarwood
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 08:53
Basée à New York, Briarwood Chase Management cible des entreprises affichant un fort potentiel de croissance et des avantages concurrentiels durables.
Après avoir franchi le seuil de 5% à la fin de l'exercice 2024, le fonds a renforcé sa position en acquérant de nouvelles actions Sidetrade via son véhicule Briarwood Capital Partners LP.
Briarwood estime que Sidetrade, portée par la vision stratégique de sa direction, dispose d'un positionnement unique pour s'imposer comme un leader des solutions AI-native dans l'Order-to-Cash.
Le fonds met notamment en avant le Data Lake propriétaire du groupe, constitué à partir de données clients exploitées de manière anonymisée dans un environnement hautement sécurisé.
Il souligne également la visibilité offerte par les contrats pluriannuels, d'une durée moyenne de 3 à 4 ans, qui constituent un atout en matière de rétention face à la concurrence.
En 2025, Sidetrade affirme avoir franchi une nouvelle étape en passant d'une IA prédictive à une IA autonome. Le groupe a lancé un agent d'IA dédié aux relances, capable d'interagir par téléphone avec les débiteurs, de qualifier les factures et d'exécuter des actions de recouvrement sans intervention humaine.
Dans un marché du logiciel où de nombreuses offres dites " IA-powered " se limitent à l'ajout de fonctionnalités, Sidetrade met en avant le déploiement d'agents véritablement autonomes, intégrés au coeur des workflows Order-to-Cash.
Valeurs associées
|115,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,32%
A lire aussi
-
Au quatrième jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, Téhéran attaque mardi des sites liés aux Etats-Unis dans le Golfe, et Israël continue de bombarder "simultanément" l'Iran et le Liban, où il va déployer des soldats sur de nouvelles positions. Le ... Lire la suite
-
La biomasse de poissons pourrait être réduite d'un quart dans les eaux françaises d'ici à la fin du siècle sous l'effet du réchauffement climatique, souligne l'Ifremer dans un rapport publié mardi, qui appelle à réduire les captures. Ce rapport, qui fait la synthèse ... Lire la suite
-
Il n'y a aucun risque d'approvisionnement "à court terme" en France pour le gaz et l'essence au regard de la situation au Moyen-Orient, a assuré mardi le ministre de l'Economie et des Finances Roland Lescure. "Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales s'enfoncent nettement mardi lestées par la flambée des prix du pétrole au quatrième jour de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, qui ravive les craintes d'une inflation généralisée. Dans les premiers échanges en Europe, la Bourse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer