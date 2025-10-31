Sidetrade en partenariat avec NX Partners

(AOF) - Sidetrade, spécialiste des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce la signature d'un partenariat avec NX Partners, cabinet de conseil financier au service des grandes entreprises d'Europe occidentale. Par cette alliance, Sidetrade met au service des directions financières son IA agentique et ses capacités avancées d'analyse de données, tandis que NX Partners apporte son expertise reconnue en matière de performance et de stratégie financière

Ensemble, les deux sociétés entendent accompagner les directeurs financiers dans le renforcement de leur agilité, de leur maîtrise et de leur confiance, dans un contexte économique caractérisé par la volatilité et la transformation rapide des marchés.

La Belgique et la Suisse figurent régulièrement parmi les pays européens les moins performants en matière de ponctualité des paiements en B2B, un enjeu croissant pour les directions financières de la région, confrontées à une forte volatilité économique.

Dans ce contexte, NX Partners agira en tant que partenaire chargé de l'implémentation de la solution Sidetrade au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et en Suisse, dans le cadre des programmes de transformation financière de ses clients.

