 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,27
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sidetrade en partenariat avec NX Partners
information fournie par AOF 31/10/2025 à 16:05

(AOF) - Sidetrade, spécialiste des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce la signature d'un partenariat avec NX Partners, cabinet de conseil financier au service des grandes entreprises d'Europe occidentale. Par cette alliance, Sidetrade met au service des directions financières son IA agentique et ses capacités avancées d'analyse de données, tandis que NX Partners apporte son expertise reconnue en matière de performance et de stratégie financière

Ensemble, les deux sociétés entendent accompagner les directeurs financiers dans le renforcement de leur agilité, de leur maîtrise et de leur confiance, dans un contexte économique caractérisé par la volatilité et la transformation rapide des marchés.

La Belgique et la Suisse figurent régulièrement parmi les pays européens les moins performants en matière de ponctualité des paiements en B2B, un enjeu croissant pour les directions financières de la région, confrontées à une forte volatilité économique.

Dans ce contexte, NX Partners agira en tant que partenaire chargé de l'implémentation de la solution Sidetrade au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et en Suisse, dans le cadre des programmes de transformation financière de ses clients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SIDETRADE
232,0000 EUR Euronext Paris +2,20%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une affiche à l'accueil d'un commissariat indiquant "Vous êtes victime de : viol ou agression sexuelle ou violence conjugale / Autre infraction" pour les victimes potentielles sans rendez-vous ou pour préciser leur grief, le 9 février 2024 à Bordeaux ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le nombre de féminicides conjugaux en hausse en France en 2024
    information fournie par AFP 31.10.2025 16:09 

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11% entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, une situation "dramatique" selon les associations qui exhortent l'exécutif à refaire de cette question une priorité nationale. Au total, ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:46 

    Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple ... Lire la suite

  • L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    L’érosion pousse des habitants du Mont Saint-Michel à abandonner leur maison
    information fournie par France 24 31.10.2025 15:42 

    À Saint-Jean-le-Thomas, dans la Manche, la côte recule de cinq mètres par an. Sous l’effet du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, les dunes s’effondrent et des habitations se retrouvent en zone à risque. Les scientifiques de l’université ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Amazon bondit avec ses prévisions de fin d'année
    information fournie par Reuters 31.10.2025 15:36 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank