Sidetrade en croissance de 26% en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sidetrade, spécialiste des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce une croissance de 26 % de son chiffre d’affaires en 2024, à 55 millions d'euros. La part du chiffre d'affaires réalisé hors de France est de 65% tandis que 70% de ses effectifs sont basés à l’étranger. Les Etats-Unis ont pleinement joué leur rôle de moteur de croissance avec une hausse de 36% des prises de commandes en abonnements, représentant 46% du total. "Sidetrade est en ordre de marche pour réaliser une nouvelle année de croissance et de profitabilité en 2025 et au-delà», souligne la direction du groupe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.