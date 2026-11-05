Sibanye revoit à la baisse ses prévisions de production de métaux du groupe du platine aux États-Unis suite à une grève

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Sibanye Stillwater SSWJ.J a annoncé jeudi avoir revu à la baisse jusqu'à 15 % ses prévisions de production pour 2026 concernant ses activités américaines, principalement axées sur le palladium, à la suite d’une grève de cinq semaines .

* Les activités américaines devraient désormais produire entre 245 000 et 255 000 onces de palladium et de platine, contre une prévision antérieure comprise entre 280 000 et 300 000 onces, a indiqué Sibanye dans un communiqué sur les résultats du troisième trimestre

* La production des sites américains de Sibanye a reculé de 19 % en glissement annuel pour s’établir à 59 417 onces au cours du troisième trimestre, principalement en raison de la grève, qui a pris fin le 7 octobre

* La production de métaux du groupe du platine de Sibanye en Afrique australe a reculé de 10 % en glissement annuel pour s’établir à 458 202 onces, principalement en raison d’une baisse planifiée de la production à ciel ouvert et de l’épuisement des réserves sur son site de Kroondal

* La société maintient ses prévisions de production annuelle de métaux du groupe du platine (PGM) pour ses mines d’Afrique australe, estimée entre 1,65 million et 1,75 million d’onces en 2026

* La production d’or de ce groupe minier diversifié a reculé de 12 % pour s’établir à 155 449 onces, la production souterraine de ses mines matures et profondes ayant baissé de 22 %

* L'Ebitda ajusté du groupe Sibanye a augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 10,8 milliards de rands (soit 661,39 millions de dollars), soutenu par la hausse des cours des matières premières (1 dollar = 16,3293 rands)