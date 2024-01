"Si le processus de désinflation se poursuit, la BCE pourra desserrer l'étau monétaire" (Candriam)

Avant de conclure : "Il faudra suivre avec attention la dynamique d'inflation dans les prochains mois, tant l'inflation domestique dont certains composants restent sous pression, que les anticipations d'inflation qui avaient rebondi en début d'année. Si le processus de désinflation se poursuit, la BCE pourra desserrer l'étau monétaire et soutenir ainsi davantage les marchés obligataires au plus tôt vers le mois de juin".

"Alors que les intervenants de marché anticipent une première baisse à l'été, Christine Lagarde a confirmé qu'elle prendra le temps avant de détendre sa politique monétaire en restant dépendante plus des données économiques plus que d'un quelconque calendrier", poursuit Nicolas Forest.

(AOF) - "Comme attendu, la banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs inchangés ce 25 janvier lors de son premier meeting de l'année. C'est donc une nouvelle réunion monétaire qui confirme le statu-quo de décembre", introduit Nicolas Forest, directeur des investissements de Candriam. Ce dernier estime que, avec un taux de facilité de dépôt à 4% et une inflation sous les 3%, la politique monétaire est restée en territoire restrictif, laissant ouvert la question du premier assouplissement.

