"Si la Fed poursuit son resserrement, elle provoquera une récession" (Franklin Templeton)

Avant de conclure : "Nous pensons que le quatrième trimestre sera résolument différent des trois derniers mois et nous sommes plus confiants dans le fait que l'inflation atteindra l'objectif de la Fed. La seule question qui se pose est celle du calendrier. Toutefois, si la Fed poursuit son resserrement, elle provoquera une récession. Les investisseurs devraient envisager d'acheter des bons du Trésor pour se prémunir contre une erreur de politique de la Fed. "

Il estime par ailleurs, que, dans l'ensemble, Powell a adopté un ton légèrement plus ferme et la Fed n'a pas laissé transparaître sa confiance sur un resserrement suffisant de la politique monétaire par les décideurs politiques pour ramener l'inflation à 2%.

(AOF) - Jack McIntyre, gérant de portefeuille chez Brandywine Global, gestionnaire de placements spécialisé de Franklin Templeton, a commenté la décision prise hier par la Fed :"Comme prévu, la Fed a maintenu ses taux et, sans surprise, a souligné la vigueur de l'économie américaine au troisième trimestre. Elle a également abordé la question du resserrement des conditions financières par les "bond vigilantes" au cours du trimestre".

