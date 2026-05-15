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Shutterstock et Getty en hausse ; l'Autorité britannique de la concurrence (CMA) autorise la fusion sous certaines conditions
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** Le titre de Shutterstock ( SSTK.N ), distributeur de photos, progresse de 1,1% à 16,20 $ en pré-ouverture; celui de son concurrent Getty Images ( GETY.N ) gagne 3,8% à 74 cents en pré-ouverture

** L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) approuve sous conditions la fusion de SSTK avec son concurrent GETY

** La fusion pourrait réduire les options offertes aux médias, entraînant une hausse des prix des images - CMA

** Elle conclut que la vente des activités éditoriales mondiales de SSTK "pourrait résoudre les problèmes de concurrence identifiés"

** Jusqu'à la dernière clôture, SSTK avait chuté de 16,1% depuis le début de l'année, tandis que GETY avait perdu 46,7%

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