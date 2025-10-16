 Aller au contenu principal
Showroomprivé va céder sa participation dans The Bradery
information fournie par AOF 16/10/2025 à 09:12

(AOF) - Showroomprivé a signé une lettre d’intention en vue de céder sa participation de 52,75% dans Symmetric SAS, détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs. La transaction, qui serait entièrement réalisée en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 millions d’euros. En 2022, Showroomprivé avait procéder à l’acquisition d’une participation majoritaire de 51% dans la plateforme spécialiste des ventes événementielles pour 10,2 millions d’euros.

Depuis, The Bradery a connu une forte croissance et son chiffre d'affaires est passé de 21,7 à 62,9 millions d'euros entre 2021 et 2024, franchissant le seuil de rentabilité positif.

L'objectif est de finaliser la transaction d'ici le 31 décembre 2025, sous réserve de l'obtention des éventuelles autorisations réglementaires, et Showrooprivé recevra un premier paiement de 17 millions d'euros dès la conclusion de l'opération, puis le solde du produit de la vente par étapes et bénéficiera de compléments de prix en fonction de l'atteinte de certains objectifs par The Bradery.

