SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé renforce sa Gouvernance

Showroomprivé renforce sa Gouvernance :

nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants

et d'une administratrice non-indépendante

Jany Gerometta et Laurence-Anne Parent rejoignent le Conseil d'Administration de Showroomprivé en tant qu'administrateurs indépendants

La Plaine Saint Denis, France, le 12 février 2026, 18h00 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce les cooptations de Jany Gerometta et Laurence-Anne Parent en qualité d'administrateurs indépendants et de Sophie Dahan en qualité d'administratrice non-indépendante.

Jany Gerometta apporte au Conseil une forte expertise en finance, gestion des risques et transformation, forgée au cours de plus de 25 années de carrière au sein de groupes bancaires internationaux. Longtemps Directeur général Délégué de BNP Paribas Personal Finance, il a piloté des transformations majeures au sein d'organisations complexes dans des environnements internationaux à forts enjeux.

Son expérience couvre également les domaines du contrôle interne, de l'audit, de la conformité et de la gouvernance.

Reconnu pour son leadership, capable d'allier proximité opérationnelle et exigence stratégique, il apporte une compréhension aiguisée des enjeux humains, opérationnels et de gouvernance. Son expérience internationale et sa vision stratégique constituent de solides atouts pour accompagner Showroomprivé, tout en contribuant aux travaux du Conseil avec indépendance, engagement et franchise.

Laurence-Anne Parent est Senior Partner au sein du cabinet Advancy, où elle exerce depuis 2003 après une première partie de carrière chez A.T. Kearney. Elle possède une formation solide (diplômée de l'ESSEC et titulaire d'un MBA de l'Université de Chicago) et plus de 30 ans d'expérience en stratégie, croissance, innovation et transformation organisationnelle, avec un accent fort sur les secteurs du retail, du consumer goods, du luxe et de l'entertainment . Elle accompagne des équipes dirigeantes et des conseils d'administration dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de croissance, de transformation de modèles d'affaires et d'innovation et se distingue par sa capacité à conjuguer rigueur analytique, vision stratégique et approche pragmatique orientée résultats. Habituée aux environnements de gouvernance exigeants, Laurence-Anne apporte un regard indépendant et structurant, fondé sur une solide expérience opérationnelle et stratégique. Son profil, alliant soutien constructif aux dirigeants et capacité de challenge bienveillant, constitue une valeur ajoutée pour accompagner Showroomprivé dans la mise en œuvre et le suivi de sa stratégie de création de valeur durable.

Sophie Dahan apporte au Conseil une expertise reconnue à l'intersection de la stratégie retail, du shopper marketing, de l'activation de marque et de la transformation omnicanale. En qualité de VP Stratégie & Marketing de GLOBE GROUPE – Shopper House, elle joue un rôle clé dans la définition du positionnement stratégique du Groupe et de sa feuille de route de croissance, tout en supervisant des programmes d'activation intégrés visant à renforcer la performance commerciale et l'engagement client. Elle maîtrise parfaitement l'approche « shopper-centric », positionnant l'offre autour du marketing expérientiel, des dispositifs de forces de vente externalisées et de campagnes orientées retour sur investissement. Elle supervise également les aspects liés a la communication corporate, contribuant ainsi au développement de GLOBE comme plateforme européenne de référence en shopper marketing et en activation retail. Son expertise des modèles de performance retail et de la transformation, associée à une vision stratégique, une rigueur opérationnelle et une sensibilité aux enjeux de gouvernance, apporteront un éclairage précieux aux travaux du Conseil et de ses différents comités.

David Dayan, Président-Directeur Général de Showroomprivé , déclare : « Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à Sophie Moreau-Garenne , Clémence Gastaldi et Amanda de Montal pour leur engagement sans faille et leurs précieuses contributions aux travaux du Conseil d'Administration. Leur soutien a été déterminant tout au long des étapes clés du développement du Groupe ; je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs prochaines missions. Nous sommes ravis d'accueillir Jany Gerometta , Laurence-Anne Parent et Sophie Dahan au sein du Conseil. La qualité de leurs profils mêlant vision internationale, pilotage de transformation stratégique et opérationnelle, innovation et leadership sont autant d'atouts pour accompagner le Conseil d'Administration de Showroomprivé dans ses travaux. »

Ces nominations seront soumises à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Composition du Conseil d'Administration après nominations

David Dayan (Fondateur et Président-Directeur Général) ;

Albin Jacquemont (administrateur indépendant) ;

Brigitte Tambosi ;

Emilie Patou ;

Eric Dayan ;

Eric Sitruk ;

Jany Gerometta (administrateur indépendant) ;

Laurence-Anne Parent (administratrice indépendante) ;

Michael Dayan ;

Rachel Marouani (administratrice indépendante) ;

Sophie Dahan ;

Benoit Camps (censeur).

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

