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SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS 2025 ET ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES T1 2026
information fournie par Actusnews 29/04/2026 à 18:00

  • Résultats consolidés 2025 arrêtés par le Conseil d'Administration :
    • Le volume d'affaires 2025 (GMV) [1] atteint 893 millions d'euros, en recul de -10,6% ; le Chiffre d'Affaires 2025 s'établit à 559 millions d'euros (-13,5% par rapport à 2024)
    • L' EBITDA [2] est négatif à -27,7 M€ (-5% du chiffre d'affaires) en raison de la baisse de l'activité, malgré une réduction de 14 M€ des charges opérationnelles
    • Le Résultat Net s'établit à -31 M€ après intégration d'éléments non récurrents
    • Les Stocks nets ont été réduits à 52 M€ fin 2025, une réduction de -29% par rapport à fin 2024
  • Chiffre d'Affaires T1 2026
    • Recul du volume d'affaires du T1 2026 TTC (GMV) de -5,8% et du chiffre d'affaires de -5,8%
    • Forte progression de la Marketplace avec une croissance de +45% du volume d'affaires, confirmant son rôle clé dans l'évolution du Groupe
    • Hausse relative du panier moyen (+2,6%) et stabilisation du pôle Voyages (+1%)

La Plaine Saint Denis, France, le 29 avril 2026, 17h45 CEST – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 ainsi que son chiffre d'affaires T1 2026, arrêtés par le Conseil d'Administration ce jour.

Nota : Les résultats de l'année 2025 incluent The Bradery du 1 er janvier 2025 jusqu'au 19 décembre 2025, date de la cession de la participation détenue par la Société.

David Dayan, Président-Directeur Général de Showroomprivé, déclare : « L'exercice 2025 a été une année exigeante pour Showroomprivé. Dans un marché en mutation, nous avons fait le choix déterminé d'anticiper et d'adapter notre modèle pour rester maître de notre destin. Nous avons ainsi engagé une transformation en profondeur : recentrage sur les offres à plus forte valeur, montée en puissance de nos relais de croissance, refonte de notre organisation commerciale, accélération sur la data, la technologie et l'IA. Nos résultats 2025 reflètent cette phase de transition.
Face à un marché en rupture, nous accélérons la transformation de Showroomprivé vers un modèle de media commerce, plus rentable. 2026 sera une année d'exécution avec une priorité simple : retrouver une croissance saine et durable sur la base d'un premier trimestre contrasté mais encourageant, en construisant un modèle plus agile, plus performant et mieux aligné avec les attentes de nos clients ».

[1] Le volume d'affaires (« GMV ») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus.

[2] EBITDA avant dépréciation du goodwill et revalorisation de la dette future d'acquisition ; The Bradery contribue à hauteur de +6,4 M€ à l'EBITDA 2025.


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2lsaMVsY5vJlWxtk5lsnJRlbpxpxpbGmWrIxGqbZ8uUa2pgmJhlZ5nJZnJonmVu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97908-cp-srp_fy25-resultats-ca-t1-2026_29042026_fr.pdf

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