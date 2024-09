SHOWROOMPRIVE : SHOWROOMPRIVÉ PRÉSENTE SHOWROOM IMPACT+ SA FEUILLE DE ROUTE EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

La Plaine Saint Denis, France, le 30 septembre 2024 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, dévoile aujourd'hui sa feuille de route 2024-2030 en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), Showroom Impact + .

Pleinement intégrée à la stratégie globale de développement de Showroomprivé, la RSE s'inscrit dans la continuité d'actions pionnières déjà réalisées et se déploie autour de quatre grands axes prioritaires afin de maximiser l'impact des engagements du Groupe :

Showroom Impact+ éco-initiatives : une stratégie climatique pour une planète préservée ;

Showroom Impact+ communauté connectée : agir plus pour et avec les membres ;

Showroom Impact+ partenariats durables : un futur cocréé avec les marques ;

Showroom Impact+ engagements humains : des relations plus vertueuses et transparentes avec les parties prenantes.

David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé , déclare : « Dès sa création en 2006, Showroomprivé a souhaité avoir un impact fort sur son environnement et placer les enjeux humains au cœur de son modèle économique. Notre métier, revaloriser les produits invendus de nos marques partenaires, contribue naturellement à encourager une consommation plus responsable et à limiter les gaspillages. Dans la continuité d'initiatives déjà engagées, nous avons formalisé nos ambitions pour les prochaines années dans une feuille de route Showroom Impact + . À travers cette démarche, nous voulons déployer une stratégie cohérente et exhaustive qui ne néglige aucun aspect de la RSE et associe l'ensemble de nos parties prenantes. Il s'agit de créer un cercle vertueux où les bonnes volontés se conjuguent afin que chacun soit à la fois acteur et bénéficiaire du changement, en promouvant de multiples initiatives, comme par exemple, l'expédition de produits dans des emballages recyclés, les ventes engagées, le mécénat de compétences des collaborateurs ou l'investissement dans des projets solidaires. Nous entendons ainsi démontrer que la valeur que nous cocréons avec nos membres, nos salariés, nos marques partenaires ou nos prestataires, n'est pas qu'économique et qu'en respectant les bonnes pratiques, elle peut toucher la société tout entière. »

SHOWROOM IMPACT + ÉCO-INITIATIVES

Premier volet de la feuille de route RSE, centré sur la partie environnementale, Showroom Impact + éco-initiatives rassemble les actions menées par le Groupe pour contribuer à la préservation de la planète. Il est guidé par un objectif précis à 2030, la réduction de 50% des émissions de CO 2 générées par l'énergie et le transport (vs 2021) liées à ses activités. À plus long terme, le Groupe entend parvenir à la neutralité carbone à horizon 2040 sur les scopes 1 et 2 [1] . Pour y parvenir, Showroomprivé entend utiliser trois leviers :

L'efficacité énergétique des bâtiments et une logistique plus verte ;

Des emballages plus écologiques ;

Le green IT.

Sur chacun de ces leviers, de nombreuses réalisations sont planifiées sur l'ensemble de la durée du plan, dont certaines seront initiées avant la fin de l'exercice en cours.

SHOWROOM IMPACT + COMMUNAUTÉ CONNECTÉE

Le deuxième axe de la feuille de route a pour ambition de convertir les membres actuels sur nos sites à une démarche plus RSE, mais aussi de toucher par ce biais de nouveaux membres. Cette ambition passera par l'élaboration d'une offre de produits éthiques et durables proposée aux membres avec des standards élevés garantis par un label. Cette offre devrait représenter une part croissante dans le mix des ventes, les marques à impact devant atteindre 10% du chiffre d'affaires à horizon 2025.

SHOWROOM IMPACT + PARTENARIATS DURABLES

En complément de l'axe précédent, le Groupe va enrichir sa politique partenariale pour toucher de nouvelles marques engagées, tout en montrant aux marques avec lesquelles il travaille déjà que les plateformes de Showroomprivé peuvent leur permettre de valoriser leurs engagements. Les actions responsables avec les partenaires montent donc graduellement en puissance, guidées par la volonté de réaliser au moins une vente engagée par mois à horizon 2025.

SHOWROOM IMPACT + ENGAGEMENTS HUMAINS

Enfin, le dernier aspect de Showroom Impact + , concerne l'attention accordée à l'ensemble des parties prenantes. Showroomprivé va approfondir son investissement dans des relations plus vertueuses et transparentes avec ces dernières, en activant quatre leviers majeurs :

Valoriser l'humain : placer chaque collaborateur au cœur des succès du Groupe ;

Gouvernance responsable : piloter Showroomprivé avec intégrité ;

Engagements inclusifs : développer les actions en faveur d'une société plus inclusive.

Showroom Impact+ Engagements Humains, comme les autres axes du plan, se traduira par des mesures concrètes qui seront déployées selon un échéancier cadencé. Des actions de sensibilisation ont commencé dès cet exercice, comme sur la politique relative au handicap. En 2025, Showroom Impact+ Engagements Humains prévoit notamment l'instauration d'au moins un critère RSE pour une partie des collaborateurs et qu'au moins un salarié sur cinq ait effectué un jour de mécénat de compétences dans l'année. L'incubateur du Groupe Showroom Startups sera également mis à contribution, avec l'objectif que 50% des jeunes pousses incubés soient dirigées par des femmes ou mènent des projets à impact en 2030.

À propos de showroomprive

Fondé en 2006, Showroomprivé est un pionnier français du e-commerce, spécialisé dans la vente événementielle de produits de marque à prix réduits. Le Groupe est aujourd'hui présent en France et dans six autres pays. Celui-ci, co-fondé et dirigé par David DAYAN, a réalisé plus d'un milliard d'euros de volume d'affaires en 2023 et emploie 1 100 collaborateurs.

Au travers de ses trois sites (Showroomprivé, Beauté privée et The Bradery), le Groupe propose des ventes éphémères offrant des réductions importantes sur des articles de marques de mode, beauté, décoration, voyages & loisirs à ses 21 millions de membres. Le Groupe accompagne 3 000 marques partenaires dans leurs stratégies digitales d'écoulement de stocks, de visibilité et de croissance, au travers de ses différents services.

Showroomprivé est coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP)

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Théo Martin, Louis-Victor Delouvrier Anne Charlotte Neau-Julliard

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu

[1] Le scope 1 représente les émissions directes de GES produits par l'entreprise, le scope 2 correspond aux émissions indirectes liées à l'énergie, mais qui ne se produisent pas directement sur le site de l'entreprise