SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé annonce une évolution de sa Gouvernance avec la nomination de deux nouveaux administrateurs

Rachel Marouani et Albin Jacquemont rejoignent le Conseil d'Administration de Showroomprivé

La Plaine Saint Denis, France, le 02 décembre 2025, 17h45 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce les cooptations de Rachel Marouani et d'Albin Jacquemont en qualité d'administrateurs indépendants. Rachel Marouani, désormais Présidente du Comité Nominations & Rémunérations, succède à Cyril Vermeulen, tandis qu'Albin Jacquemont reprend le mandat précédemment occupé par Olivier Marcheteau.

Rachel Marouani dispose d'une expertise de premier plan dans les secteurs du retail, de l'hospitalité, du luxe et du digital. Présidente du Conseil d'Administration du Groupe AFFLELOU et administratrice au sein de groupes majeurs tels qu'Adeo et Pierre Fabre, elle apporte plus de 25 ans d'expérience dans le redéploiement de marques, la conduite de stratégies clients omnicanales et internationales, ainsi que dans la gestion d'environnements actionnariaux variés. Elle a occupé plusieurs postes de Direction au sein du Groupe LVMH, notamment en tant que SVP Marketing de Sephora, Présidente Directrice Générale de Make Up For Ever et de FRED Joaillier où elle a piloté des transformations stratégiques, organisationnelles, commerciales et digitales d'envergure. Sa connaissance des univers du e-commerce, du tourisme, de la beauté et du luxe constitue un apport à forte valeur ajoutée pour Showroomprivé.

Albin Jacquemont apporte au Conseil une expertise financière reconnue, développée au cours d'un parcours complet au sein de Groupes internationaux cotés et de sociétés détenues par des fonds d'investissement. Actuellement Group CFO de Soitec, il s'est distingué par sa capacité à piloter des organisations financières complexes, à renforcer la discipline de performance et à mener des opérations stratégiques de grande ampleur. Il a auparavant été CFO de plusieurs groupes de services, notamment informatiques, et a accompli une large partie de sa carrière dans la distribution chez Darty et Carrefour, où il a conduit des programmes de transformation structurants, incluant cessions et acquisitions à l'échelle internationale. Sa compréhension fine des enjeux opérationnels comme des attentes des marchés financiers représente un atout pour guider Showroomprivé dans la consolidation de sa trajectoire et l'exécution rigoureuse de son plan stratégique".

Ces nominations interviennent à un moment charnière pour Showroomprivé alors que le Groupe met en œuvre son projet de réorganisation opérationnelle annoncé le 4 novembre. Elles viennent renforcer les compétences du Conseil pour accompagner au mieux l'évolution de l'organisation, soutenir les chantiers de modernisation engagés et sécuriser l'exécution de la trajectoire stratégique définie pour les prochaines années dans un environnement concurrentiel et technologique en mutation.

David Dayan, Président-Directeur Général de Showroomprivé , déclare : « Nous tenons d'abord à remercier chaleureusement Cyril Vermeulen et Olivier Marcheteau pour leur engagement et leur contribution aux travaux du Conseil d'Administration. Leur accompagnement a été précieux au fil des étapes structurantes du développement du Groupe. Nous sommes ravis d'accueillir Rachel Marouani et Albin Jacquemont au sein du Conseil. Leurs parcours remarquables, alliant vision stratégique, expérience de la transformation et maîtrise des enjeux opérationnels, représentent un atout décisif pour soutenir l'ambition de Showroomprivé, sans oublier la complémentarité de leur profil qui renforce notre gouvernance. »

Ces nominations seront soumises à ratification lors de la prochaine assemblée générale.

Composition du Conseil d'Administration après nominations

David Dayan (Fondateur et Président-Directeur Général) ;

Brigitte Tambosi ;

Emilie Patou ;

Michael Dayan ;

Eric Dayan ;

Eric Sitruk ;

Rachel Marouani (administratrice indépendante) ;

Sophie Moreau-Garenne (administratrice indépendante) ;

Clémence Gastaldi (administratrice indépendante) ;

Albin Jacquemont (administrateur indépendant) ;

Benoit Camps (censeur).

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros (étant rappelé que les comptes clos au 31 décembre 2024 n'ont pas encore fait l'objet d'un nouvel arrêté par le Conseil d'administration à ce jour). Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

