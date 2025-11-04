SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé annonce un projet de réorganisation opérationnelle

Mise en place d'une organisation opérationnelle davantage alignée avec les besoins du marché et spécifiquement avec les attentes des clients

Déploiement d'une structure organisationnelle plus agile en réponse à la nouvelle stratégie du Groupe visant notamment à améliorer son profil de croissance et de rentabilité

La Plaine Saint Denis, France, le 04 novembre 2025, 18h30 CET – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce un projet de réorganisation opérationnelle.

David Dayan, Président-directeur général de Showroomprivé , commente : « Conscients de l'ultra-compétitivité des marchés sur lesquels nous opérons et déterminés à valoriser les atouts du Groupe au bénéfice de nos clients, nous nous devons de repenser notre modèle organisationnel. Ce projet de réorganisation s'inscrit dans notre stratégie de retour à la croissance et sera articulé autour des attentes de nos clients, de la fluidité des process internes et de la valeur ajoutée qu'offre aujourd'hui la technologie dans nos métiers. Cette réorganisation pourrait avoir un impact sur les effectifs du Groupe, sans fermeture de site, et je m'attacherai personnellement à suivre avec précision et sollicitude la situation de chacun dans ce contexte. »

Un contexte macroéconomique justifiant cette réorganisation opérationnelle

L'environnement macroéconomique défavorable, la désintermédiation des marques, l'essor de la seconde main et l'intensification de la concurrence imposent au groupe de faire évoluer son organisation pour rester compétitif. Des investissements importants dans des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, l'ergonomie mobile, la sécurisation des paiements et le marketing digital, sont devenus indispensables. La convergence de ces facteurs impose une refonte du modèle économique du Groupe pour poursuivre ses objectifs de croissance dans cet environnement qui reste complexe.

Le projet envisagé s'articule autour de cinq axes directeurs retenus dans le cadre de notre nouvelle stratégie :

renforcer la relation avec les marques partenaires,

construire une plateforme Showroomprivé globale,

retrouver la désirabilité client,

engager une mutation technologique,

définir un modèle plus léger et agile, permettant de renouer avec la rentabilité.

La mise en place de ce projet permettrait à l'entreprise d'alléger sa structure de coûts, tout en se dotant d'une organisation opérationnelle davantage alignée avec les nouvelles attentes du marché.

Impact sur l'emploi au sein du Groupe

La mise en œuvre de ce projet de réorganisation nécessite une démarche de rationalisation et de simplification de la structure pour gagner en efficacité au service des clients. La nouvelle organisation s'appuierait notamment sur une plus grande automatisation des process et l'adoption de l'intelligence artificielle dans la production de contenus, sur le modèle déjà adopté par nombre de ses concurrents. Au total, la mise en œuvre du projet de réorganisation pourrait entraîner jusqu'à 121 suppressions de postes pour motif économique au cours du deuxième trimestre 2026, dont 80 à La Plaine Saint-Denis, 23 à Roubaix et 18 aux Sables-d'Olonne.

Une attention toute particulière sera évidemment portée sur la qualité et le niveau des mesures sociales d'accompagnement pour permettre à chaque collaborateur concerné de se repositionner au sein de la Société ou au sein des autres entités juridiques du Groupe Showroomprivé en France voire, à défaut, en dehors du Groupe.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2024 un volume d'affaires brut TTC de près de 1 milliard d'euros, et un chiffre d'affaires net de 650 millions d'euros (étant rappelé que les comptes clos au 31 décembre 2024 n'ont pas encore fait l'objet d'un nouvel arrêté par le Conseil d'administration à ce jour). Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

