SHOWROOMPRIVE : Showroomprivé annonce avoir signé une lettre d'intention pour la cession de The Bradery à ses fondateurs

Les deux fondateurs de The Bradery rachèteraient 53% du capital détenu par Showroomprivé pour un montant de 23 M€

La transaction matérialise la création de valeur apportée par Showroomprivé depuis l'acquisition de The Bradery

La Plaine Saint Denis, France, le 15 octobre 2025, 18h30 CEST – Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation de 52.75% dans Symmetric SAS détenteur de la marque The Bradery, à Timothée Linyer et Edouard Caraco, ses deux dirigeants et fondateurs.

La transaction, qui serait réalisée intégralement en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 M€ matérialisant le succès rencontré par la plateforme depuis son intégration au sein de Showroomprivé. Pour mémoire, Showroomprivé avait réalisé en mai 2022 l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans la plateforme spécialiste des ventes événementielles premium principalement à destination des millennials pour 10,2M€. The Bradery a connu une forte croissance depuis son arrivée dans l'écosystème Showroomprivé, passant de 21,7M€ à 62,9 M€ de chiffre d'affaires en trois ans (2021-2024) et franchissant le seuil de rentabilité positive.

Cette opération conclut le succès du rapprochement entre les deux groupes, tout en valorisant les bases qui leur ont permis de nouer leur fructueuse collaboration. L'objectif est de capitaliser sur les synergies opérationnelles entre les deux groupes dans un cadre agile préservant l'indépendance de chacun des partenaires.

L'intention des parties est de finaliser la transaction d'ici le 31 décembre 2025 (sous réserve de l'obtention des éventuelles autorisations réglementaires). Showroomprivé recevra un premier paiement de 17 M€ dès la conclusion de l'opération puis le solde du produit de la vente par étapes et bénéficiera de compléments de prix en fonction de l'atteinte de certains objectifs par The Bradery.

David Dayan, Président-directeur général de Showroomprivé , commente : « Nous sommes très heureux de l'opération envisagée avec The Bradery, qui nous permettrait de monétiser la réussite de notre investissement et de renforcer notre structure financière dans une conjoncture où savoir optimiser sa trésorerie est un élément essentiel de la réussite sur nos marchés. Cette opération s'inscrirait pleinement dans la droite ligne de notre stratégie, qui vise à développer notre profil de rentabilité en misant sur une gestion optimisée de nos ressources et une offre de qualité en privilégiant aux investissements directs les partenariats avec des acteurs performants et spécialisés. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué à l'essor de The Bradery dont nous avons perçu précocement le potentiel et tout ce que nous pouvions lui apporter en termes opérationnel. »

Timothée Linyer et Edouard Caraco, fondateurs de The Bradery , ajoutent : « Nous souhaitons remercier chaleureusement David et l'ensemble des équipes de Showroomprivé sans lesquels nous n'aurions pas pu connaître un développement aussi rapide. Nous nous félicitions du choix qui nous a conduits il y a 3 ans à nous rapprocher de cet acteur majeur des ventes événementielles, sur lequel nous avons pu nous appuyer pour accélérer et structurer notre croissance. »

