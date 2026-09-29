SHOWROOMPRIVE : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2026 - AMÉLIORATION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS DANS UN CONTEXTE DE CONSOMMATION ENCORE FRAGILE

Un semestre encore pénalisé par un environnement de consommation difficile et par les transformations internes

EBITDA Ajusté [1] S1 2026 à -14,6 M€, en amélioration de +6 M€ par rapport au S1 2025

Résultat Net S1 2026 à -23,1 M€, en amélioration de +9 M€ par rapport au S1 2025

Trésorerie de 12,8 M€ au 30 juin 2026

La Plaine Saint Denis, le 29 septembre 2026, 18h00 CEST – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ses résultats du premier semestre 2026 arrêtés par le Conseil d'administration le 29 septembre 2026.

ACTIVITÉ

Le Chiffre d'affaires net du premier semestre de l'exercice 2026 s'élève à 218,1M€ [2] . Les données sur l'activité et le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 ont été publiées lors du communiqué du 23 juillet 2026.

DES RÉSULTATS MATÉRIALISANT UNE FORTE RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES

(millions €) S1 2025 S1 2025 S1 2026 Var. (M€) Var (%) Avec The Bradery Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Chiffre d'affaires net 275,6 239,9 218,1 -21,9 -9,1% Coût des ventes -180,7 -155,5 -140,4 +15,0 -9,7% Marge brute 94,8 84,5 77,6 -6,8 -8,1% Marge brute en % du CA 34,4% 35,2% 35,6% +0,4 pt Marketing -12,0 -9,5 -9,4 +0,1 -0,8% en % du CA 4,4% 3,9% 4,3% +0,4 pt Logistique -69,1 -65,8 -55,8 +9,9 -15,0% en % du CA 25,1% 27,4% 25,6% -1,8 pt Frais généraux et administratifs -39,8 -37,5 -34,0 +3,5 -9,3% en % du CA 14,4% 15,7% 15,6% -0,1pt Total des charges opérationnelles -120,9 -112,8 -99,3 +13,5 -12,0% en % du CA 43,9% 47,0% 45,5% -1,5 pt Résultat opérationnel courant -26,1 -28,3 -21,6 +6,7 EBITDA Ajusté -18,2 -20,6 -14,6 +6,0 EBITDA Ajusté en % du CA -6,6% -8,6% -6,7% +1,9 pt

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Les travaux sont en cours de finalisation et le rapport sur l'information financière semestrielle sera émis postérieurement à la publication du présent communiqué.

Sur le premier semestre 2026, la marge brute s'établit à 77,6 M€ e en recul de -6,8 M€ par rapport à la même période de 2025. Elle ressort à 35,6% du chiffre d'affaires contre 35,2% au premier semestre 2025, reflétant la fin des cessions importantes de vieux stocks au cours du 2 ème trimestre 2025, qui avaient été réalisées avec une marge moindre que celle des ventes de produits récents.

Les charges opérationnelles s'améliorent à hauteur de 45,5% du chiffre d'affaires contre 47,0% au premier semestre 2025, une réduction significative dans un contexte d'activité en recul lié à la fragilité de la consommation des ménages . L'évolution des coûts est ainsi répartie de la manière suivante :

Stabilité des dépenses marketing à -9,4 M€ pour continuer de mobiliser les clients dans un contexte de décroissance de la consommation ;

pour continuer de mobiliser les clients dans un contexte de décroissance de la consommation ; Réduction des dépenses logistiques en montant et en pourcentage à 25,6% du chiffre d'affaires, reflétant l'optimisation des coûts de fonctionnement du site logistique de Saint Witz ;

reflétant l'optimisation des coûts de fonctionnement du site logistique de Saint Witz ; Réduction des frais généraux et administratifs en valeur (-3,5 M€) et en pourcentage du chiffre d'affaires (15,6%) sur la période , contre 15,7% au premier semestre 2025.

Prenant en compte ces éléments, l'EBITDA Ajusté ressort à -14,6 M€ contre -20,5M€ au premier semestre 2025 traduisant l'impact de la baisse de l'activité et les efforts de contention des charges opérationnelles.

Présentation simplifiée du compte de résultat, du résultat opérationnel courant au résultat net

(millions €) S1 2025 S1 2025 S1 2026 Var (%) Avec The Bradery Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Résultat opérationnel courant -26,1 -28,3 -21,6 n.s. Autres produits et charges opérationnels -3,4 -3,0 -0,2 n.s. Résultat opérationnel -29,5 -31,3 -21,9 n.s. Coût de l'endettement financier -0,3 -0,7 -1,2 n.s. Résultat avant impôt -29,8 -32,0 -23,1 n.s. Impôts sur les bénéfices -0,5 -0,1 0,0 n.s. Résultat net -30,3 -32,1 -23,1 n.s.

Les autres produits et charges opérationnels s'établissent à -0,2 M€, les coûts de l'endettement financier ressortent à -1,2 M€.

Le Résultat avant impôt s'établit à -23,1 M€ sur la période.

En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à -23,1 M€ au premier semestre 2026.

TRÉSORERIE

Au 30 juin 2026, le Groupe disposait d'une trésorerie consolidée disponible [3] de 12,8 M€.

En millions d'euros S1 2025 S1 2025 S1 2026 Avec The Bradery Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -13,9 -14,7 -24,1 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -4,2 -4,1 -1,6 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 17,7 17,9 -4,9 Variation nette de la trésorerie -0,4 -0,9 -30,6 Trésorerie d'ouverture 46,0 31,7 43,5 Variation de la trésorerie -0,4 -0,9 -30,6 Trésorerie de clôture 45,7 30,9 12,8

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à -24,1 M€ au premier semestre 2026 contre -14,7 M€ sur la même période en 2025, impactés par la fin des cessions importantes de stocks anciens.

Les flux liés aux investissements s'élèvent à -1,6 M€ sur la période, en nette diminution par rapport au premier semestre 2025, traduisant notamment des investissements incorporels moindres en prévision du futur changement de plateforme technologique.

Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent à -4,9 M€, contre 17,9 M€ au premier semestre 2025, lesquels comprenaient 20 M€ de tirage sur la ligne bancaire court terme (RCF).

ENDETTEMENT

Début janvier 2026, la société a conclu un protocole avec ses banques créancières qui prévoit le report des échéances de remboursement de ses dettes bancaires en octobre 2027 (10 M€) et octobre 2028 (30 M€). Ce protocole intègre comme covenant au titre de 2026 l'atteinte d'un EBITDA Ajusté de référence.

Au 30 juin 2026, ces 40 M€ de dette bancaire sont intégralement comptabilisés en dette > 1 an ; les autres dettes > 1 an (10,2 M€) et < 1 an (2,3 M€) sont des dettes locatives (IFRS 16).

(millions €) 30/06/26 Emprunts et dettes fin. > 1 an 50,2 Emprunts et concours banc. < 1 an 2,3 Total Emprunts et dettes financières 52,5

Comme indiqué dans son communiqué du 23 septembre 2026, la Société anticipe, sur la base d'une consommation des ménages au ralenti, et des éléments opérationnels actuellement disponibles, un non-respect probable de ce covenant bancaire relatif à l'EBITDA annuel 2026.

Sur ces bases, la Société va engager des discussions avec ses banques créancières en vue d'obtenir un standstill de la part de celles-ci.

PERSPECTIVES

Après un 1 er semestre 2026 en amélioration mais encore en deçà de celui de l'année précédente, le Groupe constate la poursuite d'une amélioration de l'activité mais qui reste très fragile en raison de l'attentisme des consommateurs.

Au second semestre, Showroomprivé concentrera ses efforts sur le renforcement des équipes et de la gouvernance de ses principales activités, notamment Maison & Tech, Beauté, Media, Voyage et International. L'arrivée de profils expérimentés doit permettre d'améliorer la qualité de l'exécution commerciale et d'accélérer les plans de redressement engagés. Le Groupe poursuivra parallèlement la transformation de son offre et de l'expérience client, avec un focus particulier sur la Marketplace, l'international, le Social Retail Media et la relance des catégories historiques. Les évolutions d'organisation dans les fonctions « Offres et clients » et e-commerce visent à renforcer la cohérence entre stratégie commerciale, production, UX et UI.

Les actions de réduction des coûts opérationnels et des frais généraux seront poursuivies avec discipline. Combinées au renforcement des équipes et à l'accélération des moteurs de croissance, elles doivent permettre au Groupe de préparer activement son rebond et de renouer progressivement avec une trajectoire de création de valeur durable.

PRochaines informations

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 : le 22 octobre 2026

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 3 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu

ANNEXES – Données financières ajustées

COMPTE DE RÉSULTAT

(millions €) S1 2025 S1 2026 Var %Var Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Chiffre d'affaires net 239,9 218,1 -21,9 -9,1% Coût des ventes -155,5 -140,4 15,0 -9,7% Marge brute 84,5 77,6 -6,8 -8,1% Marge brute en % du CA 35,2% 35,6% +0,4pt Marketing -9,4 -9,4 0,0 -0,3% en % du CA 3,9% 4,3% +0,4pt Logistique et traitement des commandes -65,7 -55,8 9,9 -15,0% en % du CA 27,4% 25,6% -1,8pt Frais généraux et administratifs -37,6 -34,0 3,6 -9,5% en % du CA 15,7% 15,6% -0,1pt Total des charges opérationnelles -112,8 -99,3 13,5 -12,0% en % du CA 47,0% 45,5% -1,5pt Résultat opérationnel courant -28,3 -21,6 6,7 n.a. Autres produits et charges opérationnels -3,0 -0,2 2,8 n.a. Résultat opérationnel -31,3 -21,9 9,4 n.a. Coût de l'endettement financier -0,9 -1,1 -0,2 n.a. Autres produits et charges financiers 0,2 -0,1 -0,3 n.a. Résultat avant impôt -32,0 -23,1 8,9 n.a. Impôts sur les bénéfices -0,1 0,0 0,1 n.a. Résultat net -32,1 -23,1 8,9 n.a. EBITDA Ajusté -20,5 -14,6 6,0 n.a. EBITDA Ajusté en % du CA -8,6% -6,7% +1,9pt

INDICATEURS DE PERFORMANCE

S1 2025 S1 2026 Variation Retraité sans The Bradery Sans The Bradery INDICATEURS CLIENTÈLE Nouveaux acheteurs (en milliers) 358 329 -8,0% France 280 238 -15,0% International 78 91 17,0% Acheteurs (en milliers) 2 097 1 727 -17,7% France 1 498 1 236 -17,5% International 599 490 -18,1% Chiffre d'affaires par acheteur (€) 111,7 124,9 11,8% France 117,2 124,7 6,4% International 98,0 125,3 27,9% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 4 219 4 068 -3,6% France 3 323 3 046 -8,3% International 895 1 022 14,2% Nombre moyen de commandes par acheteur 2,0 2,4 17,1% France 2,2 2,5 11,0% International 1,5 2,1 39,5% Taille du panier moyen (€) 55,5 53,0 -4,5% France 52,8 50,6 -4,2% International 65,6 60,1 -8,3%

BILAN

(millions €) 31/12/25 30/06/26 Sans The Bradery Sans The Bradery ACTIFS NON COURANTS Goodwill 34,0 34,0 Autres immobilisations incorporelles 45,7 44,2 Immobilisations corporelles 35,0 32,6 Autres actifs non-courants 4,1 4,2 Total des actifs non-courants 118,9 115,1 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 51,6 47,2 Clients et comptes rattachés 31,6 30,5 Créances d'impôt 0,3 0,3 Autres actifs courants 37,8 37,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 43,5 12,8 Total des actifs courants 164,7 128,6 Total des actifs 283,6 243,8 Total des capitaux propres 36,8 13,6 Emprunts et dettes financières 49,5 50,2 Engagements envers le personnel 1,1 1,1 Autres provisions 0,6 0,6 Impôts différés 3,0 2,9 Autres passifs long terme 6,4 4,4 Total des passifs non-courants 60,6 59,2 Emprunts et concours banc. (< 1 an) 6,0 2,3 Fournisseurs et comptes rattachés 123,7 118,9 Autres passifs courants 56,7 49,8 Total des passifs courants 186,3 171,1 Total des passifs 246,9 230,2 Total des passifs et des capitaux propres 283,6 243,8

FLUX DE RSORERIE

(millions €) S1 2025 S1 2026 Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Résultat net consolidé -32,1 -23,1 Ajustements et autres -7,1 -4,0 Capacité d'autofinancement -24,9 -19,1 Élim. de la charge (produit) d'impôt 0,1 0,0 Élim. du coût de l'endettement financier net 0,9 1,1 Incidence de la variation du BFR 9,2 -5,3 Flux de trésorerie liés aux activités op. avant IS -14,8 -23,3 Impôts payés 0,1 -0,8 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles -14,7 -24,1 Incidence des variations de périmètre 0,0 0,0 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -4,8 -2,5 Acquisition (cession) d'actifs financiers 0,0 0,0 Variation des prêts et avances consentis 0,6 0,9 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0,0 0,0 Autres flux liés aux opérations d'investissement 0,1 0,0 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -4,1 -1,6 Augmentation de capital 0,0 0,0 Cession (acquisition) nette d'actions propres 0,0 -0,1 Émission d'emprunts 20,1 0,0 Remboursement d'emprunts -1,3 -3,8 Intérêts financiers nets versés et autres -0,9 -1,1 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 17,9 -4,9 Incidence de la variation des taux de change 0,0 0,0 Variation de la trésorerie -0,9 -30,6 Trésorerie d'ouverture 31,7 43,5 Trésorerie de clôture 30,9 12,8

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA AJUSTÉ

(millions €) S1 2025 S1 2026 Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Résultat net -32,1 -23,1 Amort. des actifs incorp. à l'occasion d'un regroupement d'entreprises 0,3 0,0 Amortissements et dépréciation des immobilisations 7,5 7,0 Dont dépréciation de la survaleur consolidée (Goodwill) 0,0 0,0 Dont amortissement en logistique et traitement des commandes 1,8 2,3 Dont amortissement en frais généraux et administratifs 5,6 4,7 Coût des paiements fondés sur des actions -0,5 0,0 Éléments non récurrents 3,5 0,2 Coût de l'endettement financier 0,9 1,1 Autres produits et charges financiers -0,2 0,1 Impôt sur les bénéfices 0,1 0,0 EBITDA ajusté -20,5 -14,6

RECONCILIATION DE LA GMV

(millions €) S1 2025 S1 2026 Retraité sans The Bradery Sans The Bradery Ventes Internet brutes 381,4 367,0 Ventes Non-Internet & Autres 5,8 3,0 TVA -58,9 -56,2 Impact sur la comptabilisation du CA -88,4 -95,7 Chiffre d'affaires net IFRS 239,9 218,1 (milliers €) S1 2025 S1 2025 Ventes Internet brutes 381,4 367,0 Autres services et autres revenus 5,8 3,0 Gross Merchandise Volume 387,1 370,0

[1] L' « EBITDA ajusté » s'entend de l'EBITDA duquel sont soustraits les « autres produits et charges opérationnels » et le « coût des paiements en actions ».

[2] Il a été ajusté de -0,4 M€ par rapport à celui publié le 23 juillet 2026

[3] La « trésorerie consolidée disponible » correspond à l'agrégat tel que reflété dans les comptes IFRS (incluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie)