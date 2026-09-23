SHOWROOMPRIVE : REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES SEMESTRIELS 2026

La Plaine Saint Denis, le 23 septembre 2026, 19h00 CEST – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2026, initialement prévue le 24 septembre 2026.



Dans le cadre de l'actualisation de ses projections financières, la Société anticipe, sur la base d'une consommation des ménages au ralenti, et des éléments opérationnels actuellement disponibles, un non-respect probable du covenant bancaire relatif à l'EBITDA annuel 2026.

Afin de permettre au Conseil d'administration d'examiner de manière approfondie cette situation, ses implications ainsi que les enjeux qui y sont associés, la réunion du Conseil d'administration appelée à examiner et arrêter les comptes a été reportée de quelques jours.

La publication des résultats semestriels 2026 devrait intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu