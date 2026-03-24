SHOWROOMPRIVE : REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025

REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025

La Plaine Saint Denis, le 24 mars 2026, 18h00 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025, initialement prévue le 25 mars 2026.



Ce report s'explique par la nécessité de laisser aux commissaires aux comptes le temps nécessaires pour finaliser leurs travaux d'audit.



La Société prévoit de communiquer ses résultats annuels 2025 le 29 avril 2026, en même temps que la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2026.

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu