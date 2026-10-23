Showroomprivé renoue avec la croissance au troisième trimestre

Showroomprivé affiche des premiers signes d'amélioration de son activité au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de 0,7%, à 102,7 millions d'euros, sur un périmètre excluant The Bradery. Il s'agit du premier retour à la croissance depuis 14 trimestres pour le spécialiste des ventes événementielles en ligne.

Le volume d'affaires (GMV) a, de son côté, reculé de 3,3%, à 162,9 millions d'euros, marquant néanmoins une amélioration par rapport à la baisse de 5,2% enregistrée au premier semestre.

Cette embellie est notamment portée par la bonne dynamique de l'international, dont l'activité progresse de 10,7% au troisième trimestre, ainsi que par le rebond de la Mode, en hausse de 6%. À l'inverse, les segments Maison et Beauté continuent de peser sur les performances du groupe.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le bilan reste toutefois négatif, avec un volume d'affaires en recul de 4,7%, à 529,3 millions d'euros, et un chiffre d'affaires en baisse de 6,2%, à 320,8 millions d'euros.

Showroomprivé évolue toujours dans un environnement de consommation difficile, marqué par des arbitrages budgétaires des ménages et une concurrence accrue des plateformes à bas prix et des acteurs de la seconde main. Dans ce contexte, le groupe est parvenu à maintenir sa part de marché dans les ventes événementielles à 15,5% au troisième trimestre, un niveau stable sur un an.

Pour la fin de l'exercice, le spécialiste des ventes événementielles en ligne entend poursuivre son plan de transformation, en donnant la priorité au redressement des activités Maison & Tech et Beauté, au renforcement de ses équipes commerciales et à l'amélioration de l'expérience client.

Le groupe, qui publiera son chiffre d'affaires annuel 2026 le 28 janvier 2027, compte également s'appuyer sur la croissance de ses activités internationales, le développement de sa marketplace et les opportunités du Social Retail Media, tout en maintenant ses efforts de maîtrise des coûts.