SHOWROOMPRIVE : Premier semestre 2021 : forte croissance des résultats au premier semestre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

29 juillet 2021

Premier semestre 2021 : forte croissance des résultats au premier semestre

Chiffre d'AFFAIRES : 388,3 M€ (+28,3%)

EBITDA: 33,0 M€ (+368%) SOIT 8,5% DU CA

RÉSULTAT NET largement BÉNÉFICIAIRE : 20,6 m€

La Plaine Saint Denis, le 29 juillet 2021 - Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne à destination de la Digital Woman, publie ses résultats en forte progression pour le premier semestre clos au 30 juin 2021.



Nette croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité au S1 2021 dont 13,7% au T2 2021



Forte hausse de l'activité +28,3%, portée par le « core business » (+29,2% sur les ventes Internet) Confirmation du succès des actions de repositionnement stratégique et de la redynamisation de l'offre (attractivité, nouvelles marques) ;

Haut niveau de fidélité des membres et poursuite de la dynamique d'acquisition de nouveaux acheteurs ;

Montée en puissance des relais de croissance, performance remarquable de SRP Media et lancement de la Marketplace.



EBITDA[1] de +33,0 M€ vs 7,0 M€ au S1 2020 Forte hausse de la marge brute à 40,6% (contre 37,1% au S1 2020) dans la continuité du second semestre 2020 (maintien de la sélectivité des affaires, meilleure gestion des retours fournisseurs et des stocks, poursuite de la transition du modèle vers le dropshipping) ;

Bonne maîtrise des charges opérationnelles (marketing, logistique, administratif) à 34,2 % du chiffre d'affaires (-3,5 points par rapport au S1 2020) permettant un effet de levier sur la rentabilité.

Résultat net de 20,6 M€, déjà supérieur à l'ensemble de l'exercice 2020



Structure financière renforcée et solide Capitaux propres de 198,1 M€, renforcés par le résultat positif de l'exercice 2020 ;

Trésorerie brute de 108,8 M€ avec un cash-flow libre positif de 16,5 M€ grâce à la bonne génération de cash opérationnelle qui ressort à 23,1 M€;

Remboursement des 35 M€ PGE en juin 2021 ;

Trésorerie nette de 27,9 M€ au 30 juin 2021 (45,2 M€ hors dettes locatives IFRS 16).

Perspectives et ambitions confirmées d'une croissance rentable en 2021 Conforter notre modèle face à une base de comparaison plus exigeante à très court terme

Capitaliser sur l'actif toujours puissant : une base unique d'environ 25 millions de membres au total et notre capacité à les convertir en acheteurs ;

Continuer d'étoffer notre portefeuille de marques en maintenant une sélectivité forte,

Accélérer le développement des relais de croissance, très générateur d'EBITDA, tels que SRP Media, la nouvelle Marketplace, SRP Studio ;

Poursuivre le strict contrôle et l'optimisation continue des OPEX.

Chiffres clÉs Du PREMIER SEMESTRE 2021

(millions €) S1 2020 S1 2021 Variation Variation en % Chiffre d'affaires net 302,7 388,3 +85,5 +28,3% Chiffre d'affaires Internet total 298,2 385,1 +84,5 +29,2% Marge Brute 112,4 157,6 +45,2 +40,2% Marge brute en % du CA 37,1% 40,6% - +3,5pts Charges opérationnelles 114,0 132,6 +18,6 +16,3% En % du chiffre du CA 37,7% 34,2% - -3,5pts EBITDA 7,0 33,0 +25,9 +367,9% Marge EBITDA en % du CA 2,3% 8,5% - +6,2pts Résultat net -6,6 20,6 +27,2 N.A

Commentant ces résultats, Thierry Petit et David Dayan, co-fondateurs et co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré :

Nous avons mis également à profit ce semestre pour continuer à développer nos relais de croissance qui contribueront à la hausse de la rentabilité à court et moyen terme. SRP Media, qui vise à monétiser la valeur de nos actifs de membres et d'acheteurs monte en puissance comme attendu. Le démarrage de la marketplace lancée en début d'année est conforme à nos attentes, qui sont volontairement prudentes afin d'ajuster notre modèle dans ce domaine, avant d'en intensifier le développement au cours des prochains semestres.

Dans un contexte de croissance attendue logiquement plus modérée, en raison notamment de la reprise de la consommation dans les lieux physiques mais aussi de stocks moins disponibles chez nos partenaires, nous allons continuer à porter nos efforts sur la bonne gestion de nos dépenses opérationnelles afin de maintenir sur la durée une performance économique solide. Toutes nos équipes sont concentrées vers cet objectif de création de valeur pérenne. »

commentaireS DÉTAILLÉS par type d'indicateurs

Chiffre d'affaires

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires Internet France 252 749 322 262 +27,5% International 45 433 62 865 +38,4% Chiffre d'affaires Internet Total 298 181 385 127 +29,2% Autres revenus 4 552 3 145 -30,9% Chiffre d'affaires net 302 733 388 272 +28,3%

Le chiffre d'affaires net du premier semestre 2021 ressort en nette croissance de +28,3% par rapport au premier semestre 2020 à 388,3 millions d'euros. Après un très bon premier trimestre, le Groupe est parvenu à délivrer une croissance à 2 chiffres (+13,7%) au deuxième trimestre malgré une base de comparaison plus exigeante, confirmant la bonne dynamique et la bonne adéquation entre l'offre et les attentes des clients.

Les ventes Internet en France s'élèvent à 322,3 millions d'euros en hausse de +27,5% sur le semestre, toujours bien orientées sur les activités « core business » de vente en ligne et grâce au développement de ses relais de croissance, avec notamment une bonne performance de la régie SRP Media. La situation sanitaire a encore logiquement eu un impact sur le segment billetterie/voyage dont le chiffre d'affaires est resté encore faible sur le semestre, avec une activité toutefois plus dynamique en fin de semestre liée à la levée de progressive des mesures de restriction des déplacements. Le Groupe a lancé sa marketplace au premier semestre dont la contribution au chiffre d'affaires (uniquement les commissions) est encore marginale, mais devrait progressivement monter en puissance au cours des prochains semestres.

À l'international, le chiffre d'affaires Internet progresse de +38,4 % pour atteindre 62,9 millions d'euros, bénéficiant de l'enrichissement de l'offre et d'un solide niveau de génération de revenus de Saldi Privati en Italie.

Le chiffre d'affaires des autres activités (déstockage physique « wholesale » d'invendus ou de retour Internet), s'élève à 3,1 millions d'euros. L'évolution de cette ligne de revenus, non stratégique et peu rémunératrice, demeure variable d'un semestre à l'autre du fait notamment des opérations ponctuelles de déstockage lancées par le Groupe sur le marché physique. L'évolution récente du modèle de vente engendre moins de résidus devant être écoulés par ce canal, grâce à un meilleur écoulement par les canaux numériques.

Sur la période, Showroomprivé a poursuivi la transition de son modèle vers le dropshipment (+6 points, à 26% du chiffre d'affaires), tout en saisissant des opportunités ponctuelles d'achats ciblés de stocks fermes.

Indicateurs clés de performance

S1 2020 S1 2021 Variation Volume d'affaires (GMV)[2] 444,1 527,7 +18,8% Acheteurs cumulés* (en millions)[3] 10,149 11,029 +8,7% Acheteurs** (en millions)3 2,114 2,305 +9,0% dont acheteurs fidèles*** 1,7 1,9 +9,2% En % du nombre d'acheteurs total 83% 83% - Nombre de commandes (en millions)3 6,413 7,404 +15,5% Chiffre d'affaires par acheteur (IFRS)3 127,8 152,7 +19,5% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,0 3,2 +5,9% Taille du panier moyen 42,1 47,5 +12,8%

* L'ensemble des acheteurs ayant effectué au moins un achat sur la plateforme du Groupe depuis son lancement

** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année

*** Membre ayant effectué au moins une commande au cours de l'année et au moins une commande lors des années précédentes

La GMV atteint 527,7 M€ en croissance de 83,6 M€ (+18,8%) par rapport au premier semestre 2020.

La bonne dynamique d'acquisition des nouveaux membres et leur conversion rapide en nouveaux acheteurs s'est poursuivie durant le premier semestre de l'exercice, avec une hausse du nombre d'acheteurs de +9,0% au premier semestre 2021, portant la base à 2,3 millions en cumul. Cette performance confirme à nouveau la capacité de Showroomprivé à attirer et à convertir durablement de nouveaux clients.

De même, le succès de la politique de plus grande sélectivité de l'offre, puis son enrichissement déjà engagé en 2020 via de nouvelles marques partenaires premium, a entraîné une hausse du panier moyen d'environ 5 € en un an, à 47,5 €. Le nombre de commandes par acheteur s'est aussi apprécié sur la période de 5,9% ce qui tire la croissance du chiffre d'affaires par acheteur de +19,5% pour atteindre 152,7 € contre 127,8 € un an plus tôt.

L'accélération de la pénétration de l'e-commerce, conséquence du contexte sanitaire, a confirmé ses effets au regard de la transformation des nouveaux acheteurs de l'exercice précédent en acheteurs fidèles au cours de ce premier semestre.

Le Groupe obtient à nouveau des taux élevés de satisfaction client et de qualité de livraison pendant cette période, renforçant l'engagement de sa base d'acheteurs fidèles (NPS[4] 49% contre 43% au S1 2020).

Rentabilité opérationnelle

(millions €) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires net 302,7 388,3 +85,6 Coût des ventes 190,4 230,7 +40,3 Marge brute 112,4 157,6 +45,2 Marge brute en % du CA 37,1% 40,6% +3,5pts Marketing* 7,7 10,9 +3,1 en % du CA 2,6% 2,8% +0,2pt Logistique et traitement des commandes 76,0 86,5 +10,5 En % du CA 25,1% 22,3% -2,8pts Frais généraux et administratifs 30,3 35,2 +4,9 En % du CA 10,0% 9,1% -0,9pt Total des charges opérationnelles courantes 114,0 132,6 +18,6 En % du CA 37,7% 34,2% -3,5pts Résultat opérationnel courant -1,6 25,0 +26,6 EBITDA[5] 7,0 33,0 +25,9 Dont France 7,0 30,5 +23,4 Dont International 0 2,5 +2,5

*Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprises est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

Sur le 1er semestre 2021, la marge brute s'élève à 157,6 millions d'euros en forte hausse de 45,2 millions d'euros. Elle ressort à 40,6% du chiffre d'affaires contre 37,1% sur le 1er semestre de l'exercice précédent. Cette progression de 3,5 points s'inscrit dans la continuité de l'exercice 2020, validant l'impact durable des décisions stratégiques prises lors des exercices précédents, à savoir :

un strict contrôle des stocks et à une gestion plus efficiente des retours ;

la hausse de la marge brute des ventes Internet due à la sélectivité accrue des affaires, à la qualité des offres proposées et une transition du modèle d'achats vers le dropshipping ;

la montée en puissance de relais de croissance à forte valeur ajoutée, notamment de la régie SRP Media ;

un niveau maîtrisé de ventes en « wholesale » à faible marge.

Cette performance record de la marge brute sur un premier semestre s'est accompagnée d'une réduction des charges opérationnelles de 3,5 points qui pèsent à hauteur de 34,2% du chiffre d'affaires contre 37,7% un an plus tôt, tout en augmentant logiquement en valeur absolue avec la forte croissance du chiffre d'affaires.

Le Groupe continue de piloter rigoureusement ses dépenses d'exploitation afin de maintenir une rentabilité opérationnelle élevée:

maintien des dépenses marketings au niveau proche du premier semestre 2020 à 2,8% du chiffre d'affaires, avec la saisie d'opportunités ciblées d'acquisitions de nouveaux clients. Les bonnes performances en acquisition sur S1 2021 nous ont permis un bon taux d'acquisition clients;

avec la saisie d'opportunités ciblées d'acquisitions de nouveaux clients. Les bonnes performances en acquisition sur S1 2021 nous ont permis un bon taux d'acquisition clients; baisse du poids des frais logistiques à 22,3% du chiffre d'affaires (-2,8 points) , en l'absence notamment de surcoûts en 2020 liés aux acheminements dans un contexte sanitaire tendu. Le Groupe recueille les fruits de la rationalisation de sa chaîne logistique (entrepôts de stockage et sous-traitants). La transition du modèle vers le dropshipping a aussi permis de réduire les flux de commandes transitant par les réseaux logistiques du Groupe et en conséquence, les coûts associés. De plus, la montée en puissance du nouvel entrepôt automatisé permet l'absorption des nouveaux volumes avec des économies d'échelle associés;

, en l'absence notamment de surcoûts en 2020 liés aux acheminements dans un contexte sanitaire tendu. Le Groupe recueille les fruits de la rationalisation de sa chaîne logistique (entrepôts de stockage et sous-traitants). La transition du modèle vers le dropshipping a aussi permis de réduire les flux de commandes transitant par les réseaux logistiques du Groupe et en conséquence, les coûts associés. De plus, la montée en puissance du nouvel entrepôt automatisé permet l'absorption des nouveaux volumes avec des économies d'échelle associés; réduction de la part des dépenses de frais généraux et administratifs de 0,9 point dans le chiffre d'affaires grâce à une maîtrise de la masse salariale et une évolution contrôlée des embauches sur des besoins précis pour soutenir la croissance des activités.

Dans ce cadre, le Groupe réitère une performance dans la continuité de celle enregistrée second semestre 2020 avec un EBITDA du premier semestre 2021 qui atteint 33,0 M€, confirmant l'efficacité des actions stratégiques sur la rentabilité du Groupe.

Après dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels s'établit à 25 millions d'euros, contre -1,6 million d'euros au 30 juin 2020.

Résultat net

(millions €) S1 2020 S1 2021 Variation Résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels -1,6 25,0 +26,6 Autres produits et charges opérationnels -3,7 -2,7 +1,0 Résultat opérationnel -5,4 22,3 +27,7 Coût de l'endettement financier -0,3 -0,4 -0,1 Résultat avant impôt -5,7 21,9 +27,6 Impôts sur les bénéfices -0,9 -1,3 -0,4 Résultat net -6,6 20,6 +27,2

Les autres produits et charges opérationnels de -2,7 millions d'euros sont composés de diverses charges non-courantes pour -1,3 million d'euros (litiges, honoraires, dépréciations, etc.) et de -1,4 million d'euros liés aux coûts des paiements en actions.

Les frais financiers restent maîtrisés à -0,4 million d'euros et le Groupe constate par ailleurs une charge d'impôt de -1,3 million d'euros.

En conséquence, le résultat net du Groupe ressort à 20,6 millions d'euros, soit une amélioration de plus de 27,2 millions d'euros par rapport au S1 2020.

Éléments de trésorerie

(millions €) S1 2020 S1 2021 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 31,3 23,1 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -4,8 -6,6 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 42,8 -38,5 Variation nette de la trésorerie 69,3 -22,0

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 23,1 millions au S1 2021, grâce à une capacité d'autofinancement de 29,8 millions d'euros. Le BFR a augmenté sur la période du fait de la saisie d'opportunité de stocks fermes ciblés liée au contexte sanitaire.

Ces flux autofinancent largement les décaissements nets liés aux investissements, principalement en R&D, inhérents à l'activité du Groupe, d'un montant de 6,6 millions d'euros sur la période. Le Groupe génère ainsi un cash-flow libre[6] excédentaire de 16,5 millions d'euros au premier semestre 2021 renforçant la trésorerie nette du Groupe.

Devant cette solide performance opérationnelle et le renforcement de sa structure financière, le Groupe a décidé de rembourser intégralement son PGE de 35 millions d'euros en juin 2021. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ressortent ainsi à -38,5 millions d'euros comprenant 0,6 M€ de versements d'intérêts financiers.

Bilan

ACTIF (millions €) 31/12/2020 30/06/2021 PASSIF (millions €) 31/12/2020 30/06/2021 Total Actifs non-courants 215,1 212,0 Total Capitaux propres 177,0 198,1 Total Actifs courants 265,7 238,1 Total Passifs non courants 80,9 74,6 Dont stocks et en-cours 60,9 72,1 Dont dettes financières 80,3 73,0 Dont Trésorerie et équivalent 130,8 108,8 Total Passifs courants 222,9 177,4 Dont dettes financières 39,6 8,0 Total Actifs 480,8 450,1 Total des Passifs 480,8 450,1

Les capitaux propres ressortent à 198,1 millions d'euros au 30 juin 2021.

Le Groupe dispose d'une trésorerie disponible brute confortable de 108,8 millions d'euros au 30 juin 2021. Le remboursement du PGE au 1er semestre a permis de réduire la dette financière brute à 81 millions d'euros au 30 juin 2021, dont la maturité est à 92% à plus d'un an. Showroomprivé est ainsi en situation de trésorerie nette positive de 27,9 millions d'euros.

La dette financière nette inclut 17,3 millions d'euros de dettes locatives (IFRS 16) au 30 juin 2021. Sans cet élément comptable, la trésorerie nette atteindrait 45,2 millions d'euros.

Le Groupe qui continue de s'inscrire dans une trajectoire de désendettement dispose ainsi d'une situation financière solide, qui lui permet d'aborder les prochaines étapes de sa feuille de route avec ambition et sérénité.

PERSPECTIVES

Cet excellent premier semestre conforte la trajectoire de croissance rentable du Groupe et pose les jalons d'un exercice 2021 solide.

Le Groupe s'attend à un ralentissement de sa dynamique d'activité au 3ème trimestre qui pourrait connaitre une inflexion momentanée de tendance, en raison d'une base de comparaison très exigeante amplifiée par le rattrapage de commandes qui avait eu lieu entre juin et juillet en 2020 (effet cut-off) et d'un niveau momentanément moindre de stocks disponibles sur certains secteurs « non-mode », tels que l'électroménager et l'électronique impacté par la pénurie de composants électroniques. Un retour normalisé du niveau de stock est attendu dès lors que les capacités de production et d'acheminement seront pleinement rétablies.

Grâce une offre, régulièrement enrichie et en parfaite adéquation avec les attentes de sa cible, Showroomprivé reste parfaitement positionné pour tirer parti, d'une tendance de fond favorable liée à la pénétration croissante et irréversible de l'e-commerce dans les habitudes de consommation. Le Groupe entend ainsi poursuivre, au-delà du prochain trimestre, poursuivre son développement activement en s'appuyant :

la puissance de sa plateforme soutenue par une base solide de membres;

la poursuite des actions de renforcement et fidélisation des grandes marques, notamment dans les activités Internet, afin d'accroître la part de marché tout en maîtrisant la marge brute ;

le basculement du modèle d'achats vers le dropshipping ;

le développement continu de ses relais de croissance, tels que SRP Media, sa nouvelle Marketplace, SRP Studio et la reprise des activités de billetterie-voyage

le strict contrôle et l'optimisation continue des OPEX. L'accent est porté sur la gestion du stock, les actions continues de rationalisation de la logistique et la poursuite de la montée en puissance de son nouvel entrepôt automatisé.

Prochaines informations

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 le 21 octobre 2021

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

À propos de showroomprive.com

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2020 un volume d'affaires brut TTC[7] de plus de 962 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 698 millions d'euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

ANNEXES

COMPTE de RÉSULTAT

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires net 302 733 388 272 28,3% Coût des marchandises -190 360 -230 670 21,2% Marge brute 112 373 157 602 40,2% Marge brute en % du chiffre d'affaires 37,1% 40,6% +3,5pts Marketing1 -7 721 -10 868 40,8% en % du chiffre d'affaires 2,6% 2,8% +0,2pt Logistique et traitement des commandes -75 997 -86 511 13,8% en % du chiffre d'affaires 25,1% 22,3% -2,8pts Frais généraux et administratifs -30 297 -35 234 16,3% en % du chiffre d'affaires 10,0% 9,1% -0,9pt Total des charges opérationnelles -114 015 - 132 614 16,3% en % du chiffre d'affaires 37,7% 34,2% -3,5pts Résultat opérationnel courant -1 642 24 989 n,m Autres produits et charges opérationnels -3 726 -2 669 -28,4% Résultat opérationnel -5 368 22 319 n,m Coût de l'endettement financier -354 -581 64,2% Autres produits et charges financiers 26 139 426,9% Résultat avant impôt -5 695 21 878 n,m Impôts sur les bénéfices -896 -1 317 47,0% Résultat net -6 591 20 560 n,m EBITDA 7 049 32 981 367,9% EBITDA en % du chiffre d'affaires 2,3% 8,5% +6,2pts

1Conformément aux recommandations de l'AMF, l'amortissement des actifs incorporels reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise, est présenté en « résultat opérationnel courant » au sein des dépenses marketing.

INDICATEURS de PERFormance1

S1 2020 S1 2021 Variation INDICATEURS CLIENTÈLE Acheteurs cumulés (en milliers) 10 149 11 029 8,7% France 8 023 8 700 8,4% International 2 126 2 329 9,5% Acheteurs (en milliers) 2 114 2 305 9,0% France 1 718 1 868 8,7% International 395 437 10,4% Chiffre d'affaires par acheteur (€) 127,8 152,7 19,5% France 131,2 155,1 18,3% International 113,0 142,2 25,8% COMMANDES Nombre de commandes (en milliers) 6 413 7 404 15,5% France 5 229 6 000 14,7% International 1 183 1 404 18,7% Nombre moyen de commandes par acheteur 3,0 3,2 5,9% France 3,0 3,2 5,5% International 3,0 3,2 7,5% Taille du panier moyen (€) 42,1 47,5 12,8% France 43,1 48,3 12,0% International 37,8 44,2 17,1%

1 Hors Beauteprivee

Bilan

(milliers €) 31/12/2020 30/06/2021 ACTIFS NON COURANTS Goodwill 123 685 123 685 Autres immobilisations incorporelles 51 341 50 131 Immobilisations corporelles 38 805 36 658 Autres actifs non-courants 1 271 1 566 Total des actifs non-courants 215 102 212 040 ACTIFS COURANTS Stocks et en-cours 60 924 72 066 Clients et comptes rattachés 20 307 16 203 Créances d'impôt 1 873 1 565 Autres actifs courants 51 772 39 439 Trésorerie et équivalents de trésorerie 130 833 108 840 Total des actifs courants 265 708 238 114 Total des actifs 480 811 450 153 Emprunts et dettes financières 80 289 72 962 Engagements envers le personnel 147 147 Autres provisions 439 607 Impôts différés - 620 Total des passifs non-courants 74 336 Emprunts et concours bancaires (part à moins d'un an) 39 593 7 989 Fournisseurs et comptes rattachés 132 205 125 351 Autres passifs courants 51 115 44 332 Total des passifs courants 222 913 177 672 Total des passifs 303 788 252 008 Total des capitaux propres 177 023 198 145 Total des passifs et des capitaux propres 480 811 450 153

FLUX de trésorerie

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Résultat net consolidé - 6 591 20 560 Ajustements et autres 11 110 9 227 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 4 519 29 787 Élim, de la charge (produit) d'impôt 896 1 317 Élim, du coût de l'endettement financier net 353 581 Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement 27 023 - 7 828 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant impôt 32 790 23 858 Impôts payés - 1 487 -746 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 31 303 23 112 Incidence des variations de périmètre - - Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles - 4 893 - 6 620 Variation des prêts et avances consentis 62 -338 Acquisition (cession) d'actifs financiers 1 - Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles - 312 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement - 4 830 -6 646 Augmentation de capital - 72 Cession (acquisition) nette d'actions propres - 45 -159 Capital émis, primes d'émissions et réserves - - Émission d'emprunts 45 000 - Remboursement d'emprunts - 1 766 - 37 821 Intérêts financiers nets versés et autres - 342 - 647 Autres flux liés aux activités de financement Flux de trésorerie liés aux activités de financement 42 847 - 38 546 Variation de la trésorerie 69 283 - 21 993

RÉCONCILIATION DE L'EBITDA

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Résultat net -6 591 20 560 Am. des actifs incorp. reconnus à l'occasion d'un regroupement d'entreprise 567 567 Am. et dép. des immobilisations 8 124 7 425 dont amort. en Logistique et traitement des commandes 2 462 2 274 dont amort. en Frais généraux et administratifs 5 662 5 151 Coût des paiements fondés sur des actions 611 1 403 Eléments non récurrents 3 115 1 266 Coût de l'endettement financier 354 581 Autres produits et charges financiers -26 -139 Impôt sur les bénéfices 896 1 317 EBITDA 7 049 32 981

RECONCILIATION DE LA GMV

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Ventes Internet brutes 433 549 515 391 TVA -68 419 -82 123 Impact sur la comptabilisation du chiffre d'affaires -71 164 -55 275 Non-Internet Revenue & Other 8 767 10 279 Chiffre d'affaires net IFRS 302 733 388 272

(milliers €) S1 2020 S1 2021 Ventes Internet brutes 433 549 515 391 Autres services et autres revenus 10 520 12 334 Gross Merchandise Volume 444 070 527 725

