SHOWROOMPRIVE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
13 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER
SEMESTRIEL 2025
La Plaine Saint Denis, le 13 mars 2026, 17h45 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2025.
Le document peut être consulté sur le site de la Société dans la rubrique Investisseurs / Information réglementée : https://showroomprivegroup.com/information-reglementee/
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :
- La déclaration de la personne responsable ;
- Le rapport semestriel d'activité ;
- Les états financiers résumés intermédiaires non audités du premier semestre clos le 30 juin 2025
PRochaines informations
Résultat de l'année 2025 le 25 mars 2026
À propos de showroomprive
Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.
Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.
Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com
Contacts
|Showroomprivé
|NewCap
|Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net
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Communication financière
Thomas Grojean
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Anthony Alfont
Relations. presse@showroomprive.net
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Relations médias financiers
Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau
showroomprive@newcap.eu
- SECURITY MASTER Key : x2ppaJeblmmUypqbZJhtapaUmmpnx5OVmpWbl2FqlsuUaXKWlmyWbZbJZnJolWZq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97014-cp-showroomprive-mad-rfs-2025.pdf
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