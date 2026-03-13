SHOWROOMPRIVE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 mars 2026

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER

SEMESTRIEL 2025

La Plaine Saint Denis, le 13 mars 2026, 17h45 CET – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2025.

Le document peut être consulté sur le site de la Société dans la rubrique Investisseurs / Information réglementée : https://showroomprivegroup.com/information-reglementee/

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :

La déclaration de la personne responsable ;

Le rapport semestriel d'activité ;

Les états financiers résumés intermédiaires non audités du premier semestre clos le 30 juin 2025

PRochaines informations

Résultat de l'année 2025 le 25 mars 2026

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 100 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu