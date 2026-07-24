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Showroomprivé : la Marketplace et l'international soutiennent un redressement progressif
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 10:23
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Le groupe européen spécialisé dans la vente événementielle ( 0,25%) affiche un premier semestre 2026 contrasté, marqué par une amélioration progressive de son activité malgré un environnement de consommation toujours difficile. Le volume d'affaires (GMV) recule de 5,2% à 367 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires diminue de 8,9%, à 218,5 millions d'euros.

Le groupe met toutefois en avant plusieurs signaux encourageants. La Marketplace poursuit son essor avec un volume d'affaires en hausse de 41%, confirmant son statut de nouveau moteur de croissance. L'activité internationale affiche également une solide dynamique, avec une nette accélération au deuxième trimestre.

Après un début d'année difficile, la tendance s'est progressivement améliorée. En juin, le GMV est ainsi reparti en croissance ( 2,2% sur un an), illustrant le redressement de la dynamique commerciale au fil du deuxième trimestre. Le panier moyen reste néanmoins sous pression (-1,7%), dans un contexte marqué par une consommation contrainte et les incertitudes économiques et géopolitiques.

Dans ce contexte, Showroomprivé continue de gagner des parts de marché sur le segment des ventes événementielles, où sa part atteint 14,5% au premier semestre, contre 14,0 % un an plus tôt.

Pour le second semestre, le groupe entend accélérer son plan de transformation en renforçant ses équipes et sa gouvernance dans plusieurs activités clés, notamment la Maison & Tech, la Beauté, les Media, le Voyage et l'International. Il poursuivra également le développement de la Marketplace, du Social Retail Media et de ses catégories historiques, tout en maintenant une stricte discipline sur les coûts afin de préparer un retour progressif à une croissance durable.

Le groupe publiera ses résultats semestriels le 24 septembre prochain.

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