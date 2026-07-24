Zone euro/PMI: L'activité économique renoue avec la croissance en juillet (flash)

Usine de production Renault à Douai
L'activité économique dans la zone euro a renoué avec la croissance en juillet pour la première fois en quatre mois, portée par un rebond des nouvelles commandes, alors même que la forte inflation et la reprise des conflits au Moyen-Orient assombrissaient les perspectives, selon une enquête publiée vendredi.
L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, a progressé à 51,9 en juillet, contre 50,0 en juin, son plus haut niveau en cinq mois, largement au-dessus du consensus Reuters qui prévoyait une hausse plus modeste à 50,3.
La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.
"Le mois de juillet est marqué par une reprise bienvenue de l’activité économique dans la zone euro, mais compte tenu de la volatilité du contexte géopolitique, il reste à voir si ces bonnes nouvelles pourront perdurer", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.
Les nouvelles commandes ont progressé pour la première fois depuis février, à leur rythme le plus rapide depuis avril 2023. Les commandes à l’exportation, qui incluent les échanges internes à la zone euro, ont continué de baisser, mais à leur rythme le moins marqué depuis mars 2022.
Le secteur manufacturier et celui des services ont tous deux contribué. Celui des services a retrouvé son plus haut niveau depuis cinq mois, à 51,6, contre 49,4 auparavant, interrompant trois mois de contraction de façon inattendue, le consensus Reuters tablant sur une nouvelle baisse d'activité en juillet.
La croissance de la production manufacturière a atteint son plus haut niveau depuis 52 mois et l’indice PMI manufacturier global est passé de 51,4 à 52,0, contre un consensus à 51,5.
Le secteur privé allemand a renoué avec la croissance pour la première fois en quatre mois, tandis que la contraction de son homologue français s'est atténuée en juillet. Le reste de la zone euro a enregistré sa plus forte expansion en huit mois.
L'emploi a rebondi après des mois de suppressions de postes, mais de façon marginale, les réductions continues dans l’industrie manufacturière ayant tempéré les gains enregistrés dans le secteur des services.
"Après un deuxième trimestre largement marqué par la stagnation, la demande a connu une certaine reprise en juillet, ce qui porte l’indice PMI à un niveau indiquant une croissance du PIB à un rythme trimestriel raisonnablement solide de 0,3%", a précisé Chris Williamson.
L’inflation des coûts des intrants s’est ramené à son plus bas niveau depuis février - mois au cours duquel le conflit au Moyen-Orient a éclaté - même si les pressions sont restées vives.
L’inflation des prix à la production a également ralenti, ce qui pourrait atténuer les pressions sur la Banque centrale européenne (BCE), qui a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé à 2,25%, comme prévu, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en septembre.
(Jonathan Cable; version française Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer