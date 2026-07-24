Zone euro/PMI: L'activité économique renoue avec la croissance en juillet (flash)

Usine de production Renault à Douai

L'activité économique dans la zone euro a renoué ‌avec la croissance en juillet pour la première fois en quatre mois, portée par un rebond des nouvelles commandes, ​alors même que la forte inflation et la reprise des conflits au Moyen-Orient assombrissaient les perspectives, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, a progressé à 51,9 en juillet, ​contre 50,0 en juin, son plus haut niveau en cinq mois, largement au-dessus du consensus Reuters qui prévoyait une hausse plus modeste à 50,3.

La barre des ​50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"Le mois de ⁠juillet est marqué par une reprise bienvenue de l’activité économique dans la zone euro, mais compte tenu de ‌la volatilité du contexte géopolitique, il reste à voir si ces bonnes nouvelles pourront perdurer", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes ont progressé ​pour la première fois depuis février, à ‌leur rythme le plus rapide depuis avril 2023. Les commandes à l’exportation, qui incluent ⁠les échanges internes à la zone euro, ont continué de baisser, mais à leur rythme le moins marqué depuis mars 2022.

Le secteur manufacturier et celui des services ont tous deux contribué. Celui des services a retrouvé son plus haut ⁠niveau depuis cinq mois, à ‌51,6, contre 49,4 auparavant, interrompant trois mois de contraction de façon inattendue, le consensus Reuters tablant ⁠sur une nouvelle baisse d'activité en juillet.

La croissance de la production manufacturière a atteint son plus haut niveau depuis ‌52 mois et l’indice PMI manufacturier global est passé de 51,4 à 52,0, contre un consensus ⁠à 51,5.

Le secteur privé allemand a renoué avec la croissance pour la première fois ⁠en quatre mois, tandis que ‌la contraction de son homologue français s'est atténuée en juillet. Le reste de la zone euro a enregistré sa plus ​forte expansion en huit mois.

L'emploi a rebondi après des mois ‌de suppressions de postes, mais de façon marginale, les réductions continues dans l’industrie manufacturière ayant tempéré les gains enregistrés dans le secteur des ​services.

"Après un deuxième trimestre largement marqué par la stagnation, la demande a connu une certaine reprise en juillet, ce qui porte l’indice PMI à un niveau indiquant une croissance du PIB à un rythme trimestriel raisonnablement solide ⁠de 0,3%", a précisé Chris Williamson.

L’inflation des coûts des intrants s’est ramené à son plus bas niveau depuis février - mois au cours duquel le conflit au Moyen-Orient a éclaté - même si les pressions sont restées vives.

L’inflation des prix à la production a également ralenti, ce qui pourrait atténuer les pressions sur la Banque centrale européenne (BCE), qui a maintenu jeudi son taux d'intérêt de référence inchangé à 2,25%, comme prévu, tout en laissant la porte ouverte à un relèvement en ​septembre.

(Jonathan Cable; version française Augustin Turpin)