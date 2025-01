Showroomprivé dément les rumeurs de départ de François de Castelnau

(AOF) - Showroomprivé (SRP groupe) dément les rumeurs de départ parues dans la presse de son directeur général délégué, François de Castelnau. "Ce dernier est totalement engagé aux côtés de David Dayan et de l'ensemble des équipes, qu'il accompagne depuis plus de cinq ans", précise le groupe spécialisé dans la vente événementielle. Pour Capital et La Lettre A, François de Castelnau serait pressenti pour relancer GIFI. En difficultés financières, l’enseigne de bazar s’est vu contrainte par ses banques créancières d’écarter son fondateur, Philippe Ginestet, de ses fonctions de direction opérationnelle.

