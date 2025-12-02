Showroomprivé.com fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce les cooptations de Rachel Marouani et d’Albin Jacquemont en qualité d’administrateurs indépendants. Rachel Marouani, désormais présidente du Comité Nominations & Rémunérations, succède à Cyril Vermeulen, tandis qu’Albin Jacquemont reprend le mandat précédemment occupé par Olivier Marcheteau.
