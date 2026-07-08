SHOWROOMPRIVE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

La Plaine Saint Denis, le 8 juillet 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

788 038 titres

2 312,51 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, le 20 mai 2019 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

172 558 titres

146 195,2 euros

Sur la période du 2 janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été exécutées :

860 transactions à l'achat

778 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

699 613 titres et 503 105,3 euros à l'achat

599 514 titres et 430 011,7 euros à la vente

À propos de showroomprive

Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 000 personnes.

Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com

Contacts

Showroomprivé NewCap Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net Communication financière

Thomas Grojean Anthony Alfont

Relations. presse@showroomprive.net Relations médias financiers

Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau

showroomprive@newcap.eu

Annexe

ACHATS VENTES Date Nb. de transactions Nb. de titres Prix Nb. de transactions Nb. de titres Prix Total 860 699613 503105,28 778 599514 430011,75 02/01/2026 5 4500 2418 14 15000 8511 05/01/2026 2 4000 2560 8 11000 7180 06/01/2026 4 5000 3375 2 2500 1725 07/01/2026 4 2788 1893,54 2 5000 3475 08/01/2026 2 4712 3279,16 0 0 0 09/01/2026 3 5000 3500 12 15000 10850 12/01/2026 5 2501 1875,75 7 10001 7935,75 13/01/2026 1 1 0,79 2 2501 2070,79 14/01/2026 4 2501 1950,8 1 1 0,8 15/01/2026 1 1 0,79 2 2501 2000,79 16/01/2026 4 5001 4025,82 3 5001 4115,82 19/01/2026 10 15001 11650,8 4 7501 5875,8 20/01/2026 11 4433 3507,76 2 1237 1001,96 21/01/2026 3 3069 2443,85 2 3 2,43 22/01/2026 5 5000 3875 0 0 0 23/01/2026 10 9884 7342,08 2 4576 3452,76 26/01/2026 6 11727 7969 5 7501 5410,67 27/01/2026 8 12501 8775,73 4 7501 5400,73 28/01/2026 1 1 0,76 7 10425 8148 29/01/2026 10 7501 5925,8 4 3763 3023,02 30/01/2026 7 5076 3982,8 4 5001 4035,8 02/02/2026 11 9925 7718 0 0 0 03/02/2026 4 2501 1875,75 2 2501 1890,75 04/02/2026 3 2501 1880,76 8 7501 5755,76 05/02/2026 2 2501 1890,76 3 2601 1978,36 06/02/2026 2 2501 1875,77 3 4901 3778,17 09/02/2026 3 2501 1900,76 1 1 0,76 10/02/2026 10 6256 4752 1 1 0,77 11/02/2026 5 3746 2804,52 5 7501 5685,75 12/02/2026 5 1194 883,57 2 101 77,55 13/02/2026 4 1137 841,39 1 1 0,75 16/02/2026 2 172 125,56 1 1 0,73 17/02/2026 8 2501 1840,74 1 1 0,74 18/02/2026 14 10001 7165,74 1 1 0,74 19/02/2026 3 2501 1750,72 12 17501 13035,72 20/02/2026 9 10001 7350,75 1 1 0,75 23/02/2026 3 7500 5230 0 0 0 24/02/2026 1 2500 1725 1 427 298,9 25/02/2026 9 3789 2588,63 0 0 0 26/02/2026 5 3713 2387,67 1 1 0,67 27/02/2026 7 7500 4550 12 19574 13012,23 02/03/2026 1 1 0,68 1 1 0,68 03/03/2026 12 20000 12535 1 2500 1570 04/03/2026 4 2500 1500 10 23978 15745,48 05/03/2026 3 3173 2005,74 2 2 1,32 06/03/2026 2 1829 1170,57 1 1 0,65 09/03/2026 11 17500 10725 0 0 0 10/03/2026 3 5001 2975,59 1 1 0,59 11/03/2026 9 5252 3070,67 7 15001 9375,59 12/03/2026 3 3000 1885,03 1 1 0,65 13/03/2026 4 3078 1897,61 11 15001 9750,63 16/03/2026 8 13674 7821,53 14 15001 9295,57 17/03/2026 4 5002 3111,24 1 1 0,62 18/03/2026 2 2500 1555 13 22919 14989,87 19/03/2026 9 8680 5774,67 7 1045 710,6 20/03/2026 10 6322 4096,67 7 16939 11642,3 23/03/2026 9 12501 8500,7 1 1 0,7 24/03/2026 2 2501 1575,65 5 10001 6850,65 25/03/2026 16 12502 8481,36 1 1 0,69 26/03/2026 4 5000 3305 2 2501 1675,67 27/03/2026 1 1 0,67 1 1 0,67 30/03/2026 2 2501 1645,67 1 1 0,67 31/03/2026 5 7618 5011,25 9 17501 12100,67 01/04/2026 12 9941 6900,23 5 3011 2137,81 02/04/2026 8 4814 3345,95 4 2501 1750,7 07/04/2026 16 12130 8331,36 0 0 0 08/04/2026 8 2236 1516,01 1 1 0,68 09/04/2026 4 2766 1865,36 3 28 19,16 10/04/2026 8 2501 1675,68 1 1 0,68 13/04/2026 8 12500 8195 4 6944 4709,68 14/04/2026 8 9950 6581,71 6 10531 7228,19 15/04/2026 12 7460 4937,68 1 1 0,65 16/04/2026 7 5098 3380,27 4 2601 1743,27 17/04/2026 8 1652 1080,41 1 1 0,65 20/04/2026 8 3547 2302,36 1 1 0,66 21/04/2026 9 2303 1478,53 27 21891 14608,15 22/04/2026 22 13350 8899,2 1 45 30,51 23/04/2026 15 7305 4807,87 7 2878 1909,33 24/04/2026 4 1346 877,59 1 100 65,8 27/04/2026 7 7500 4795 6 11978 7955,02 28/04/2026 12 14912 9867,62 1 524 358,42 29/04/2026 7 2588 1662,2 1 100 64,6 30/04/2026 45 6454 4103,11 8 1023 656,77 04/05/2026 4 1046 656,89 11 22127 14625,23 05/05/2026 15 14116 9390,26 4 4500 3033 06/05/2026 6 5000 3310 11 7500 5020 07/05/2026 8 8531 5636,61 5 5000 3320 08/05/2026 3 1212 807,19 26 15000 10045 11/05/2026 7 4635 3125,77 12 9476 6459,49 12/05/2026 2 1329 906,39 6 5001 3475,69 13/05/2026 2 910 616,98 135 17492 12324,27 14/05/2026 1 1 0,72 16 15009 11181,48 15/05/2026 1 1 0,78 4 5001 3895,78 18/05/2026 5 5001 4140,84 2 2501 2150,84 19/05/2026 0 0 0 3 7500 6625 20/05/2026 1 1 0,87 3 2520 2192,59 21/05/2026 17 10914 8954,42 22 14181 11886,86 22/05/2026 7 4109 3644,64 10 3156 2809,1 25/05/2026 4 5001 4385,88 2 2501 2220,88 26/05/2026 8 6178 5419,45 10 6178 5448,3 27/05/2026 7 4201 3642,24 9 4202 3664,14 28/05/2026 4 6431 5517,62 7 4302 3695,37 29/05/2026 1 1 0,88 1 1 0,88 01/06/2026 17 20986 18066,16 4 417 363,14 02/06/2026 12 8916 7520,08 10 6719 5670,71 03/06/2026 5 9095 7557,47 5 301 249,25 04/06/2026 1 1 0,84 1 1 0,84 05/06/2026 4 3001 2487,84 1 1 0,84 08/06/2026 4 3000 2520 0 0 0 09/06/2026 25 21490 17421,21 17 17045 14008,61 10/06/2026 7 6473 5438,82 11 2419 2029,73 11/06/2026 15 17090 13854,18 8 2729 2216,59 12/06/2026 3 2404 1908,78 4 2404 1918,39 15/06/2026 6 7098 5749,18 11 3282 2664,77 16/06/2026 13 5760 4646,87 14 9441 7684,46 17/06/2026 13 17150 13872,08 8 4623 3827,8 18/06/2026 8 7170 5793,72 14 579 468,48 19/06/2026 5 1853 1486,31 3 51 41,31 22/06/2026 5 2430 1934,25 2 2 1,61 23/06/2026 1 1 0,79 4 158 125,77 24/06/2026 10 8379 6509,37 2 2 1,59 25/06/2026 9 3570 2648,24 9 3551 2639,3 26/06/2026 5 2050 1506,63 3 4 2,97 29/06/2026 14 5527 3913,43 16 5527 3935,54 30/06/2026 7 1923 1370,84 9 1923 1395,93