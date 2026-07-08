SHOWROOMPRIVE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

La Plaine Saint Denis, le 8 juillet 2026 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, publie ce jour le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par SRP GROUPE à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 788 038 titres
- 2 312,51 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, le 20 mai 2019 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 172 558 titres
- 146 195,2 euros
Sur la période du 2 janvier 2026 au 30 juin 2026 ont été exécutées :
- 860 transactions à l'achat
- 778 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 699 613 titres et 503 105,3 euros à l'achat
- 599 514 titres et 430 011,7 euros à la vente
À propos de showroomprive
Showroomprivé est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 3 000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans six autres pays. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide.
Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2025 un volume d'affaires brut TTC (GMV) de près de 900 millions d'euros, et un chiffre d'affaires net de 560 millions d'euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, fondateur, et emploie plus de 1 000 personnes.
Pour plus d'information : http://showroomprivegroup.com
Contacts
|Showroomprivé
|NewCap
|Benoît Jacheet, Directeur Financier Groupe investor.relations@showroomprive.net
|
Communication financière
Thomas Grojean
|
Anthony Alfont
Relations. presse@showroomprive.net
|
Relations médias financiers
Gaelle Fromaigeat, Nicolas Merigeau
showroomprive@newcap.eu
Annexe
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nb. de transactions
|Nb. de titres
|Prix
|Nb. de transactions
|Nb. de titres
|Prix
|Total
|860
|699613
|503105,28
|778
|599514
|430011,75
|02/01/2026
|5
|4500
|2418
|14
|15000
|8511
|05/01/2026
|2
|4000
|2560
|8
|11000
|7180
|06/01/2026
|4
|5000
|3375
|2
|2500
|1725
|07/01/2026
|4
|2788
|1893,54
|2
|5000
|3475
|08/01/2026
|2
|4712
|3279,16
|0
|0
|0
|09/01/2026
|3
|5000
|3500
|12
|15000
|10850
|12/01/2026
|5
|2501
|1875,75
|7
|10001
|7935,75
|13/01/2026
|1
|1
|0,79
|2
|2501
|2070,79
|14/01/2026
|4
|2501
|1950,8
|1
|1
|0,8
|15/01/2026
|1
|1
|0,79
|2
|2501
|2000,79
|16/01/2026
|4
|5001
|4025,82
|3
|5001
|4115,82
|19/01/2026
|10
|15001
|11650,8
|4
|7501
|5875,8
|20/01/2026
|11
|4433
|3507,76
|2
|1237
|1001,96
|21/01/2026
|3
|3069
|2443,85
|2
|3
|2,43
|22/01/2026
|5
|5000
|3875
|0
|0
|0
|23/01/2026
|10
|9884
|7342,08
|2
|4576
|3452,76
|26/01/2026
|6
|11727
|7969
|5
|7501
|5410,67
|27/01/2026
|8
|12501
|8775,73
|4
|7501
|5400,73
|28/01/2026
|1
|1
|0,76
|7
|10425
|8148
|29/01/2026
|10
|7501
|5925,8
|4
|3763
|3023,02
|30/01/2026
|7
|5076
|3982,8
|4
|5001
|4035,8
|02/02/2026
|11
|9925
|7718
|0
|0
|0
|03/02/2026
|4
|2501
|1875,75
|2
|2501
|1890,75
|04/02/2026
|3
|2501
|1880,76
|8
|7501
|5755,76
|05/02/2026
|2
|2501
|1890,76
|3
|2601
|1978,36
|06/02/2026
|2
|2501
|1875,77
|3
|4901
|3778,17
|09/02/2026
|3
|2501
|1900,76
|1
|1
|0,76
|10/02/2026
|10
|6256
|4752
|1
|1
|0,77
|11/02/2026
|5
|3746
|2804,52
|5
|7501
|5685,75
|12/02/2026
|5
|1194
|883,57
|2
|101
|77,55
|13/02/2026
|4
|1137
|841,39
|1
|1
|0,75
|16/02/2026
|2
|172
|125,56
|1
|1
|0,73
|17/02/2026
|8
|2501
|1840,74
|1
|1
|0,74
|18/02/2026
|14
|10001
|7165,74
|1
|1
|0,74
|19/02/2026
|3
|2501
|1750,72
|12
|17501
|13035,72
|20/02/2026
|9
|10001
|7350,75
|1
|1
|0,75
|23/02/2026
|3
|7500
|5230
|0
|0
|0
|24/02/2026
|1
|2500
|1725
|1
|427
|298,9
|25/02/2026
|9
|3789
|2588,63
|0
|0
|0
|26/02/2026
|5
|3713
|2387,67
|1
|1
|0,67
|27/02/2026
|7
|7500
|4550
|12
|19574
|13012,23
|02/03/2026
|1
|1
|0,68
|1
|1
|0,68
|03/03/2026
|12
|20000
|12535
|1
|2500
|1570
|04/03/2026
|4
|2500
|1500
|10
|23978
|15745,48
|05/03/2026
|3
|3173
|2005,74
|2
|2
|1,32
|06/03/2026
|2
|1829
|1170,57
|1
|1
|0,65
|09/03/2026
|11
|17500
|10725
|0
|0
|0
|10/03/2026
|3
|5001
|2975,59
|1
|1
|0,59
|11/03/2026
|9
|5252
|3070,67
|7
|15001
|9375,59
|12/03/2026
|3
|3000
|1885,03
|1
|1
|0,65
|13/03/2026
|4
|3078
|1897,61
|11
|15001
|9750,63
|16/03/2026
|8
|13674
|7821,53
|14
|15001
|9295,57
|17/03/2026
|4
|5002
|3111,24
|1
|1
|0,62
|18/03/2026
|2
|2500
|1555
|13
|22919
|14989,87
|19/03/2026
|9
|8680
|5774,67
|7
|1045
|710,6
|20/03/2026
|10
|6322
|4096,67
|7
|16939
|11642,3
|23/03/2026
|9
|12501
|8500,7
|1
|1
|0,7
|24/03/2026
|2
|2501
|1575,65
|5
|10001
|6850,65
|25/03/2026
|16
|12502
|8481,36
|1
|1
|0,69
|26/03/2026
|4
|5000
|3305
|2
|2501
|1675,67
|27/03/2026
|1
|1
|0,67
|1
|1
|0,67
|30/03/2026
|2
|2501
|1645,67
|1
|1
|0,67
|31/03/2026
|5
|7618
|5011,25
|9
|17501
|12100,67
|01/04/2026
|12
|9941
|6900,23
|5
|3011
|2137,81
|02/04/2026
|8
|4814
|3345,95
|4
|2501
|1750,7
|07/04/2026
|16
|12130
|8331,36
|0
|0
|0
|08/04/2026
|8
|2236
|1516,01
|1
|1
|0,68
|09/04/2026
|4
|2766
|1865,36
|3
|28
|19,16
|10/04/2026
|8
|2501
|1675,68
|1
|1
|0,68
|13/04/2026
|8
|12500
|8195
|4
|6944
|4709,68
|14/04/2026
|8
|9950
|6581,71
|6
|10531
|7228,19
|15/04/2026
|12
|7460
|4937,68
|1
|1
|0,65
|16/04/2026
|7
|5098
|3380,27
|4
|2601
|1743,27
|17/04/2026
|8
|1652
|1080,41
|1
|1
|0,65
|20/04/2026
|8
|3547
|2302,36
|1
|1
|0,66
|21/04/2026
|9
|2303
|1478,53
|27
|21891
|14608,15
|22/04/2026
|22
|13350
|8899,2
|1
|45
|30,51
|23/04/2026
|15
|7305
|4807,87
|7
|2878
|1909,33
|24/04/2026
|4
|1346
|877,59
|1
|100
|65,8
|27/04/2026
|7
|7500
|4795
|6
|11978
|7955,02
|28/04/2026
|12
|14912
|9867,62
|1
|524
|358,42
|29/04/2026
|7
|2588
|1662,2
|1
|100
|64,6
|30/04/2026
|45
|6454
|4103,11
|8
|1023
|656,77
|04/05/2026
|4
|1046
|656,89
|11
|22127
|14625,23
|05/05/2026
|15
|14116
|9390,26
|4
|4500
|3033
|06/05/2026
|6
|5000
|3310
|11
|7500
|5020
|07/05/2026
|8
|8531
|5636,61
|5
|5000
|3320
|08/05/2026
|3
|1212
|807,19
|26
|15000
|10045
|11/05/2026
|7
|4635
|3125,77
|12
|9476
|6459,49
|12/05/2026
|2
|1329
|906,39
|6
|5001
|3475,69
|13/05/2026
|2
|910
|616,98
|135
|17492
|12324,27
|14/05/2026
|1
|1
|0,72
|16
|15009
|11181,48
|15/05/2026
|1
|1
|0,78
|4
|5001
|3895,78
|18/05/2026
|5
|5001
|4140,84
|2
|2501
|2150,84
|19/05/2026
|0
|0
|0
|3
|7500
|6625
|20/05/2026
|1
|1
|0,87
|3
|2520
|2192,59
|21/05/2026
|17
|10914
|8954,42
|22
|14181
|11886,86
|22/05/2026
|7
|4109
|3644,64
|10
|3156
|2809,1
|25/05/2026
|4
|5001
|4385,88
|2
|2501
|2220,88
|26/05/2026
|8
|6178
|5419,45
|10
|6178
|5448,3
|27/05/2026
|7
|4201
|3642,24
|9
|4202
|3664,14
|28/05/2026
|4
|6431
|5517,62
|7
|4302
|3695,37
|29/05/2026
|1
|1
|0,88
|1
|1
|0,88
|01/06/2026
|17
|20986
|18066,16
|4
|417
|363,14
|02/06/2026
|12
|8916
|7520,08
|10
|6719
|5670,71
|03/06/2026
|5
|9095
|7557,47
|5
|301
|249,25
|04/06/2026
|1
|1
|0,84
|1
|1
|0,84
|05/06/2026
|4
|3001
|2487,84
|1
|1
|0,84
|08/06/2026
|4
|3000
|2520
|0
|0
|0
|09/06/2026
|25
|21490
|17421,21
|17
|17045
|14008,61
|10/06/2026
|7
|6473
|5438,82
|11
|2419
|2029,73
|11/06/2026
|15
|17090
|13854,18
|8
|2729
|2216,59
|12/06/2026
|3
|2404
|1908,78
|4
|2404
|1918,39
|15/06/2026
|6
|7098
|5749,18
|11
|3282
|2664,77
|16/06/2026
|13
|5760
|4646,87
|14
|9441
|7684,46
|17/06/2026
|13
|17150
|13872,08
|8
|4623
|3827,8
|18/06/2026
|8
|7170
|5793,72
|14
|579
|468,48
|19/06/2026
|5
|1853
|1486,31
|3
|51
|41,31
|22/06/2026
|5
|2430
|1934,25
|2
|2
|1,61
|23/06/2026
|1
|1
|0,79
|4
|158
|125,77
|24/06/2026
|10
|8379
|6509,37
|2
|2
|1,59
|25/06/2026
|9
|3570
|2648,24
|9
|3551
|2639,3
|26/06/2026
|5
|2050
|1506,63
|3
|4
|2,97
|29/06/2026
|14
|5527
|3913,43
|16
|5527
|3935,54
|30/06/2026
|7
|1923
|1370,84
|9
|1923
|1395,93
- SECURITY MASTER Key : yGudk5eakpjGnWpwlZtrmmNmbmhnmWGUbmOcxWmdaMeVb3CRlZuTmMeeZnJqlm5s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99196-srp-groupe-cp-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-30-06-2026-fr.pdf
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