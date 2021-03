Le Groupe FREY a ouvert au public ce mercredi 10 mars les portes de son nouveau Shopping Promenade à Claye-Souilly en Seine-et-Marne (77). Ce centre commercial à ciel ouvert, véritable ensemble urbain mixte de nouvelle génération regroupe 66 unités dont 55 magasins, restaurants et concepts de loisirs (qui ouvriront dès que le contexte sanitaire le permettra), ainsi qu'un pôle de services médicaux.



« À l'heure où le commerce physique connaît de nombreuses mutations et doit se renouveler, notre volonté est de mettre à profit notre savoir-faire pour redonner sens et valeurs au commerce en construisant et gérant des lieux mixtes, conviviaux, résilients et profitables aux territoires tel que Shopping Promenade Claye-Souilly. Cette réalisation cadre parfaitement avec notre nouveau statut d'entreprise à mission ainsi qu'avec notre raison d'être : remettre le commerce au service de l'intérêt collectif. » Antoine FREY, Président-Directeur Général de FREY